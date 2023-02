Beim Langenbacher Seniorenfasching ging’s richtig rund

Farbenfrohe Kostüme: Ein Großteil der Besucher des Langenbacher Seniorenfaschings war maskiert. © Lex

Für die älteren Semester von Langenbach war es wieder ein Pflichttermin: Beim Seniorenfasching des Arbeitskreises 55plus war reichlich Stimmung und Programm geboten.

Langenbach – „Raketen“ zischten durch den Langenbacher Bürgersaal des Alten Wirts, es gab gespielte Witze, dazu wurde getanzt, es gab Krapfen – und der Saal war voll: Am Rosenmontag war es wieder an der Zeit für den Seniorenfasching des Arbeitskreises 55plus. Nach den Notlösungen der vergangenen Corona-Jahre konnten sich die älteren Herrschaften wieder persönlich treffen. Und sie ließen es ordentlich krachen.

Lachsalven und Einlagen, die die Gäste zum Staunen brachten

Tolle Einlagen standen auf dem Programm, aber es wurde auch spontan getanzt, gar geschwoft – in den Pausen des offiziellen Programms und weit darüber hinaus. Die Gemeinde hatte Kaffee und Kuchen spendiert und Traudl Strejc, der Seniorenbeauftragten, war es gelungen, „nach drei Wochen telefonieren“ ein Superprogramm in den Bürgersaal zu bringen, das auf der einen Seite zu Lachsalven führte, auf der anderen aber die älteren Semester so zum Staunen brachte, dass manchem der Mund offen stehen blieb.

Zwischen den Einlagen und auch danach wurde getanzt. © Lex

Für die Lacher waren die gespielten Witze des Langenbacher Frauenbunds zuständig, dargestellt von Regina Kaiser, Renate Maier und Hilde Stockhorst. Eine Riesenschau lieferte dann die Erdinger Narrhalla ab – zwar ohne Prinzenpaar, aber mit ihrer „unvergleichlichen Prinzengarde“ samt Show-Tanz-Gruppe. Zeigten die Gardemädchen schon eine beeindruckende Choreografie, so setzte die Show-Tanz-Gruppe „Star-Funken“ dem Ganzen noch die Krone auf. Nicht zuletzt wegen der akrobatischen Vorführung von Anna-Lena Hennig, die am Tag zuvor Bayerische Meisterin im Show-Tanz geworden war.

„Wir teilen alles, auch das Gebiss“ hieß es in diesem Sketch. © Lex

Der Kinder- und Jugendgarde des Vaschingsfereins Langenbach war es vergönnt, den offiziellen Schlusspunkt zu setzen. Die jungen Leute tanzten sich zu bekannten Musikstücken aus beliebten Filmklassikern in die Herzen der Senioren – passend zum diesjährigen Motto des Vereins: „Movie-Stars“.

Alles in allem ein toller Nachmittag für die zahlreichen Besucher, die den Saal am Ende wohl mit der Erkenntnis verließen: Alt? Alt sind wir später!

Raimund Lex