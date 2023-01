Beim Patenbitten wurde der Feuerwehr Langenbach kräftig aufgetischt und eingeschenkt

Von: Andrea Hermann

Ein abenteuerliches Menü wurde den Kameraden aus Langenbach bei der „Blindverkostung“ aufgetischt. „Es schmeckt besser, als es ausschaut“, sagte Martin Wildgruber (r.). © Hermann

Zum Patenbitten trat die Feuerwehr Langenbach am Samstag bei den Kameraden in Niederhummel an. Bevor die Patenschaft zugesagt wurde, wurden die Floriansjünger auf Herz und Nieren geprüft.

Langenbach – Ein Festjahr steht der Feuerwehr Langenbach ins Haus: Die Floriansjünger feiern heuer ihr 150-jähriges Bestehen – mit einem Festwochenende im Mai, einem „Sonnwendfeuer Culinaria“ im Juni und einem „Blaulichttag“ im September. Zur Seite stehen wird ihnen die Feuerwehr Ober- und Niederhummel, von der man aber beim Patenbitten am Samstag erst auf Herz und Nieren geprüft wurde.

„Die Besten der Besten“ hatte Langenbachs 2. Vorsitzender Johannes Schüller ins Wirtshaus am Dorfbrunnen mitgebracht, um die vier Prüfungen zu meistern, die sich die Hummler Kollegen für die Bittsteller ausgedacht hatten. So mussten Schüller und sechs seiner Kollegen etwa beweisen, ob sie „genug Luft haben, so ein Fest durchzuziehen“, wie Hummels 2. Kommandant Martin Würfl die erste Disziplin ankündigte. Dabei galt es, einen Luftballon auf einem CM-Strahlrohr bis zum Platzen aufzublasen, allerdings war vor dem Strahlrohr noch ein 30-Meter-C-Schlauch. Diese Aufgabe meisterten die Langenbacher Feuerwehrmänner mit Bravour und in Rekordzeit. Somit stand von der aktiven Seite der Hummler Wehr einer Patenschaft nichts im Weg.

Vollen Einsatz zeigten die Burschen der Jugendfeuerwehr Langenbach bei ihrer Gesangs- und Tanzprüfung – im Tüllrock sowie mit Feuerwehrhelm- und stiefel. © Hermann

Doch auch die Langenbacher Jugend war gefordert. Die jungen Burschen mussten ihr Talent bei einer Tanz- und Gesangseinlage zeigen. Ausgestattet mit Tüllrock, Feuerwehrstiefeln und -helm galt es, die Bühne zum Lied „Lass jetzt los“ zu rocken. Die fünf jungen Männer gaben alles, sangen lautstark mit und legten sogar eine Mini-Hebefigur aufs Parkett. Kein Wunder also, dass es von der jungen Hummler Jury letztlich Bestnoten und das „Go“ für die Patenschaft gab – und vom begeisterten Publikum tosenden Applaus.

Beste Stimmung herrschte beim Patenbitten am Samstag in Niederhummel. © Hermann

Erinnerungen an das „Dschungelcamp“ wurden wach, als die Langenbacher Wehr zur „Blindverkostung“ antreten musste. Was hier aufgetischt wurde, „schmeckt besser, als es ausschaut“, verriet Martin Wildgruber, Vorsitzender der Hummler Wehr, seinen Langenbacher Kollegen, die mit Frosch-Masken an einer festlich gedeckten Tafel Platz genommen hatten. Tapfer und in bester Stimmung schlemmten sich die Kameraden durch das abenteuerliche Menü – alkoholische „Zwischenspülung zum Neutralisieren“ inklusive.

Strafenschnaps beim Scheitelknien: Nicht alle bayerischen Begriffe wurden von den Langenbacher Männern erraten – zur Freude von Hummels Kommandant Gerhard Kiermeier. © Hermann

Zum großen Finale mussten die Langenbacher Kameraden zum Scheitlknien antreten – und das so lange, bis fünf bayerische Begriffe von einem „zuagroasten“ Kameraden erklärt wurden. Eine schwierige Aufgabe, die den Bittstellern einige Strafenschnäpse einbrachte – zur Freude der vielen Gäste.

Mit Fackeln stand die Feuerwehr Ober- und Niederhummel Spalier, als die Kameraden aus Langenbach ins Wirtshaus einzogen - angeführt von den „Feger Spezies“. © Hermann

Nach gut zweieinhalb Stunden Unterhaltung vom Feinsten, zu der auch die „Feger Spezies“ mit ihrer Blasmusik beigetragen hatte, fasste Wildgruber das Ergebnis mit einem Augenzwinkern zusammen: „Die Forderungen waren gut, die Leistung schlecht.“ Aber nachdem man ein Weißwurstessen sowie ein Patendanken ausgehandelt und die Zeche beim Patenbitten aufgeteilt hatte, hieß es schließlich: „Wir nehmen die Anfrage an – wir machen das gerne“, so Wildgruber. Und auch Johannes Schüller war erleichtert: „Wir freuen uns, dass ihr wieder unser Patenverein werdet“ – wie auch schon beim 125-jährigen Bestehen.

