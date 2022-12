„Budenzauber“ des SC Oberhummel feiert trotz klirrender Kälte eine gelungene Premiere

Von: Andrea Hermann

Teilen

Weihnachtslieder sangen die Mädchen und Buben des Kinder- und Jugendchors Singsalabim um Chorleiterin Silvia Manhart-Hehnen (r.) beim „Budenzauber“-Auftakt – bei minus zehn Grad. © Hermann

Seine Weihnachtsfeier wollte der SC Oberhummel etwas „aufpeppen“ und neu gestalten. Mit dem „Budenzauber“ ist es den Sportlern um Vorsitzende Sandra Jenuwein bestens gelungen.

Oberhummel – Klirrend kalt war es am vierten Advent-Samstag, als der SC Oberhummel zum „Budenzauber“ vor der Stockschützenhalle in Niederhummel eingeladen hatten. Doch die Hummler trotzten den eisigen Temperaturen sowie dem Schnee und kamen ab dem späten Nachmittag zahlreich, um Glühwein, Punsch und die vielen anderen kulinarischen Schmankerl an den liebevoll dekorierten Holzbuden sowie an den Feuerstellen zu genießen.

„Die Idee hinter dem Budenzauber war, dass wir unsere traditionelle Weihnachtsfeier einfach ein bisschen aufpeppen wollten“, sagte SCO-Vorsitzende Sandra Jenuwein zu dieser Neuerung. Bei den vergangenen Weihnachtsfeiern hätten die SCO-Verantwortlichen „immer einen neuen Act finden müssen, der für alle Altersgruppen passt“, so Jenuwein. „Wir haben das auch immer gerne gemacht, aber es werden immer weniger Helfer, und man selbst hat auch immer weniger Zeit“, erzählte sie dem FT. Deshalb habe man heuer erstmals den „Budenzauber“ organisiert, bei dem – anders als bei den Feiern in den Vorjahren – Kinder, Jugendliche und Erwachsene an einem Tag gemeinsam feiern konnten. Zudem „war es uns wichtig, dass auch Leute dazukommen, die so mit dem Sportverein nichts zu tun haben“. Und dieser Einladung waren viele Bürger aus Ober- und Niederhummel sowie dem Umkreis gefolgt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Auch wenn der „Budenzauber“ für das Team um Sandra Jenuwein „mehr Aufwand“ bedeutete, so war es für alle doch eine gelungene Veranstaltung. „Es hätte ein bisserl wärmer sein dürfen“, sagte Jenuwein, „aber es hat alles gut funktioniert“ und „uns hat es sehr gut gefallen“.

Neben dem Nikolaus hatte auch der Kinder- und Jugendchor Singsalabim einen Auftritt: Bei minus zehn Grad sangen die Mädchen und Buben um Chorleiterin Silvia Manhart-Hehnen Weihnachtslieder und begeisterten damit nicht nur die stolzen Eltern und Großeltern, sondern auch die vielen Besucher und natürlich die Mitglieder des SCO.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.