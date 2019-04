Bürgerversammlung Langenbach: Brücken-Ärger, Kamera-Frust und ein Aprilscherz

Nach dem Bericht von Ortschefin Susanne Hoyer blieben bei der Langenbacher Bürgerversammlung kaum Fragen offen. Stattdessen gab es Beifall - unter anderem für einen Aprilscherz.

Langenbach – Es gab genau zwei Wortmeldungen bei der Bürgerversammlung der Gemeinde Langenbach am Montag im Alten Wirt. Eine betraf die umstrittene Gestaltung und Wegführung der Brücke über die Staatsstraße 2350. Ob das Bauprojekt denn überhaupt schon fertig sei, wollte eine Zuhörerin wissen. Aussehen täte es jedenfalls nicht so, monierte sie. Für die Gestaltung, die man allgemein als Notlösung empfindet, kann die Gemeinde aber laut Hoyer nichts. Weil es sich eben um eine Staatsstraße handle. Sie habe das zwar kritisiert, sei aber damit nicht durchgedrungen, bedauerte die Rathauschefin.

Ähnlich verhielt es sich mit der geplanten Videoüberwachung der Fahrrad-Unterstellplätze am Bahnhof. Dort war es über eine geraume Zeit zu Vandalismus, Beschädigungen an den Fahrrädern und zu Diebstählen gekommen. Da stelle sich die Frage, warum die angedachte Videoüberwachung auf sich warten lasse. Hoyer bat um Geduld. Von Verwaltungsseite habe man bereits alles in die Wege geleitet, lautete ihre Antwort. Auch eine mündliche Zusage sei vonseiten des Landratsamts bereits gekommen. Dann habe es aber plötzlich Bedenken vom Datenschutzbeauftragten gegeben. Der habe nach einer Begründung, sprich nach einer Datenerhebung der Fälle verlangt. Offenbar hatten zu wenige der Geschädigten Anzeige erstattet. Wie Hoyer erklärte, werde das Ansinnen aber keineswegs aufgegeben. Man werde die Fälle jetzt dokumentieren und Anzeigen sammeln, kündigte sie an.



Insgesamt ist die Gemeinde nach Darstellung der Rathauschefin auf einem sehr guten Weg. Das machte sie zum einen an knallharten Fakten wie steigenden Einnahmen, weniger Schulden und vermehrten Rücklagen, aber erklärtermaßen auch daran fest, dass der Zusammenhalt im Ort groß und das Miteinander überall spürbar sei.



+ Beifall gab es aus dem Publikum für die positive Bilanz der Gemeinde. © Alexander Fischer Als positive Beispiele, dass das Gemeindeleben in Langenbach funktioniere, führte sie etwa die örtlichen Feuerwehren, die Theaterspieler oder die Pfarrbücherei an. Ein wahrer Glücksfall sei in diesem Zusammenhang die Situation beim Alten Wirt. Der biete den örtlichen Vereinen und Institutionen nicht nur ein Forum, sondern sei ein echter „Dorfmittelpunkt“, stellte Hoyer fest. Nicht umsonst hätten der Alte Wirt und seine Betreiber im vergangenen Jahr eine Auszeichnung des Freistaats erhalten – als „eine der 100 besten Heimatwirtschaften“.



Bliebe noch besagter Aprilscherz: Hoyer erklärte, dass man in Langenbach mit der Zeit gehe und die Digitalisierung im Rathaus voranschreite – Stichwort „Mit der Maus ins Rathaus“. Vieles, was der Bürger früher noch persönlich vor Ort habe erledigen müssen, funktioniere heute schon online, lautete die Botschaft. Da passe ein geplanter digitaler Bekanntmachungskasten gut ins Bild. Mit LCD-Bildschirm und Touchscreen, wie die Rathauschefin flunkerte. Ein netter Versuch, den aber nicht wirklich jemand für bare Münze genommen hat.



Alexander Fischer