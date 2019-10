CSU Langenbach präsentiert eigenen Bürgermeister-Kandidaten

Die CSU Langenbach wird bei der Kommunalwahl 2020 einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken: Thomas Holst (42) will Bürgermeister werden.

Langenbach– Kommunalpolitisch ist Thomas Holst noch ein unbeschriebenes Blatt. Dennoch möchte der 42-Jährige „die Gemeinde Langenbach wesentlich mitgestalten“ – am liebsten als Bürgermeister. Die nötige Erfahrung bringt der gelernte Kraftfahrzeugelektriker mit, wie er selber sagt: Soziales Engagement, etwa als Jugendtrainer oder Betriebsrat, betriebswirtschaftliches Denken, dass er sich im Rahmen seines BWL-Studiums angeeignet hat, und seine Erfahrung als Controlling-Betriebswirt im Bereich Immobilienmanagement seien eine gute Basis, um als Bürgermeister zu kandidieren.

Die Idee, sich um den Chefsessel im Rathaus zu bewerben, ist „eher zufällig entstanden“, berichtet Holst – und Dorothee Freemann ergänzt: Bürgermeisterin Susanne Hoyer habe „lange gebraucht, sich zu entscheiden“, ob sie als Landrätin oder als Bürgermeisterin kandidieren wird. Deshalb seien bei der CSU Überlegungen angestellt worden, was man tun werde, sollte die Rathauschefin in Langenbach nicht mehr antreten. „Aus dieser unsicheren Situation hat sich das entwickelt“, sagt Freemann. Über die Entscheidung, mit Thomas Holst einen eigenen Kandidaten und damit einen Kontrahenten ins Rennen zu schicken, sei Hoyer informiert worden, betont Freemann.

Bei der Kommunalwahl 2014 hatte die CSU Langenbach noch die amtierende Rathauschefin unterstützt. Nun setzt man auf einen eigenen Kandidaten. „Ich bin gerne bereit, mit anderen Gruppen zusammenzuarbeiten, aber das Profil ist ganz klar schwarzlastig“, sagt Holst.

Die CSU hat sich viele Themen auf die Agenda geschrieben, die man anpacken möchte. Zum Beispiel das Thema Inklusion/Integration. Was in den Kindergärten schon gut umgesetzt werde, müsse auch in der Grundschule fortgesetzt werden. „Das darf hier nicht aufhören“, sagt Holst. Weitere Ziele sind unter anderem die Anbindung der Ortsteile an den Bahnhof sowie die Aufwertung dessen unter anderem mit Toiletten und Aufzug, eine Haltestelle des Flughafen-Expresses in Langenbach, die Schaffung von (sozialem) Wohnraum, die Stärkung und Vernetzung des Gewerbes und der Ausgleich unter den Gemeindeteilen.

Thomas Holst weiß: „Der Schritt, etwas zu verändern, ist ein schwerer.“ Doch der zweifache Familienvater, der seit 2002 in Langenbach wohnt, ist bereit, diesen Schritt zu gehen. Und Dorothee Freemann ist überzeugt, das der 42-Jährige den „gewissen Biss“ hat, den man braucht. Wer sich ein Bild von ihm machen möchte, hat dazu bei diversen Veranstaltungen, auch in den Langenbacher Ortsteilen, in den sozialen Netzwerken, wo er verstärkt aktiv werden möchte, und vor allem im persönlichen Gespräch, auf das Holst setzt, Gelegenheit. „Mit den Bürgern reden“, „nah am Bürger sein“ – das hat sich der CSU-Bürgermeisterkandidat fest vorgenommen.

Gut zu wissen

In der Aufstellungsversammlung der CSU Langenbach am Montag, 28. Oktober, soll Thomas Holst offiziell zum Bürgermeisterkandidaten gekürt werden. Beginn ist um 19.30 Uhr beim Alten Wirt.