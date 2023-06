„Das macht Dorf aus“: Großer Zusammenhalt beim Langenbacher Bürgerfest - Und 170 Radler zu Gast

Von: Andrea Hermann

Teilen

„Heimspiel“ in Langenbach: Die in Langenbach sehr geschätzten und beliebten Feger Spezies spielten beim Bürgerfest im Schulhof auf – unter schattigen Bäumen. © Hermann

Eine rundum gelungene Veranstaltung war das Langenbacher Bürgerfest am vergangenen Sonntag. Für die Ortschefin ein Beweis für den Zusammenhalt in der Gemeinde.

Langenbach – Für Bürgermeisterin Susanne Hoyer hätte das Bürgerfest am vergangenen Sonntag „nicht schöner sein können“: Traumhaftes Wetter, viele Besucher, ein buntes Programm und rund 170 Stadtradeln-Gäste machten das Fest zu einem tollen Erlebnis. Vor allem aber zeigte sich die Rathauschefin vom „Zusammenwirken, dem Zusammenhalt und der Gemeinschaft“ begeistert, die vor, während und nach dem Bürgerfest unter den rund 160 Helfern geherrscht habe. „Das macht Dorf aus“, sagte Hoyer voller Stolz.

Feucht-fröhlicher Auftakt: Bürgermeisterin Susanne Hoyer zapfte das erste Fass an. © privat

Ein besonderes Lob der Bürgermeisterin galt Christa Summer, die das Fest, das seit 2010 einmal im Jahr stattfindet, einmal mehr koordiniert hatte. Mit „Elan und immer einem Lächeln“ sei sie bei der Arbeit, um die 26 Vereine und Einrichtungen, die heuer am Start waren, aufeinander abzustimmen. Summer zeigte sich nach dem Bürgerfest zufrieden: „Es ist gut gelaufen.“ Fast alle Vereine und Organisationen im Ort hätten mitangepackt – beim Grillen, am Ausschank, an den Kassen, an den Spielstationen oder beim Auf- und Abbau.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Und der Einsatz hat sich gelohnt: Die gut über 1000 Gäste waren sehr zufrieden: Die Erwachsenen genossen im Schulgarten einen gemütlichen Ratsch und kulinarische Schmankerl unter schattigen Bäumen, die Kinder fühlten sich in der Hüpfburg, beim Kinderschminken sowie beim Malen und Basteln richtig wohl. Für die musikalische Unterhaltung sorgten die „Feger Spezies“, die in Langenbach immer gerne gesehen sind und deshalb quasi ein Heimspiel hatten.

Unermüdliches Engagement: Christa Summer ist die Koordinatorin des Langenbacher Bürgerfests. © privat

Für künftige Bürgerfeste würde sich Christa Summer wünschen, dass jüngere Leute verantwortlich mitorganisieren. „Wir sind ein Orga-Team von acht Personen, und wir werden alle älter. Es muss Nachwuchs nachkommen“, sagt sie im FT-Gespräch. Helfer würden sich immer finden, aber Leute, die Verantwortung übernehmen, gäbe es kaum. „Es ist für junge Leute schwierig, sich zu engagieren“, zeigt Summer Verständnis. In vielen Familien würden beide Elternteile arbeiten – da bleibt nicht mehr viel Zeit fürs (verantwortliche) Ehrenamt. Trotzdem „brauchen wir junge Leute“.

Wer die Erlöse bekommt, wird erst noch entschieden

Der Erlös des Bürgerfests soll auch heuer wieder sozialen Projekten in der Gemeinde zugutekommen – eine Entscheidung darüber fällt aber erst nach den Sommerferien. Seit 2011 konnten bereits 8134 Euro für gemeinnützige Organisationen in der Gemeinde gespendet werden. Zudem wurden von einem Teil des Erlöses Equipment angeschafft, das „jeder Verein, der mitmacht, nutzen kann“, so Summer – etwa Zelte, Biertischgarnituren, Schirme, Grill und Kühlschrank. Getreu dem Bürgerfest-Motto: „füreinander und miteinander“.

Ein toller Einstieg ins Bürgerfest war auch die Sommernacht am Samstagabend im Schulhofgarten, bei der die Pfadfinder Burger und vegetarische Alternativen bei chilliger Musik anboten. Ein gelungenes Fest nicht nur für die jungen Besucher.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.