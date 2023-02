Debatte um Mountainbike-Strecke in der Natur: Radsportverein Moosburg hofft auf Langenbachs „Ja“

Ein Gelände mit Hanglage, naturnahen Auf- und Abfahrten, Passagen mit Wurzeln, Steinen und Serpentinen – das wünscht sich der RSV Moosburg und hat dafür nun einen potenziellen Standort in der Gemeinde Langenbach im Blick. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Kann der RSV Moosburg auf einem Gelände bei Langenbach ein Trainingsgelände für Mountainbiker errichten? Die Meinungen dazu gehen bislang weit auseinander.

Langenbach – Schon die Einführung von Bürgermeisterin Susanne Hoyer verriet, dass die Vorstellung des Konzepts des Radsportvereins Moosburg (RSV) für ein Mountainbike-Trainingsgelände in der Gemeinderatssitzung am Dienstag einiges an Zündstoff bergen würde. Denn die Rathauschefin bat ihre Räte darum, sich die Präsentation des RSV-Vorstands Alfred Wagner ohne Vorbehalte anzuhören, damit alle wissen, was mit dem begutachteten Gelände zwischen der Freisinger Straße und dem Abzweig nach Kleinviecht genau geplant sei. Einen Beschluss werde man dazu nicht fassen, erklärte Hoyer, weil sie zusammen mit ihrem Gemeinderat, dem RSV, dem Amt für Naturschutz und den Jägern erst noch eine Ortsbegehung plane, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.

Vorsitzender des RSV Moosburg, präsentierte im Langenbacher Gemeinderat die Vorstellungen seines Vereins. © Claudia Puchta/privat

Alfred „Tscharli“ Wagner stellte in seiner Präsentation kurz den Verein vor, der derzeit über 180 Mitglieder verfügt und dessen Wurzeln bis ins Jahr 1886 zurückreichen. Der RSV sei für den Ausbau seiner Jugendarbeit schon länger auf der Suche nach einem Mountainbike-Trainingsgelände und glaubt, in Langenbach optimale Bedingungen gefunden zu haben. Denn dafür sei ein Gelände mit Hanglage, wo naturnahe Gelände-Auf- und -Abfahrten, Strecken mit Wurzeln, Steinen und Serpentinen und ein Geschicklichkeitsparcours mit Hindernis angelegt werden können, erforderlich.

Radsportverein Moosburg glaubt an Win-Win-Situation

Der RSV würde das Gelände pachten und die Trainingsanlage mit viel Eigenleistung aufbauen. Eine Win-Win-Situation, wie Wagner fand, denn der RSV bekäme ein Trainingsgelände und Langenbach ein attraktives Freizeitangebot, da eine Nutzung außerhalb des RSV-Trainingsbetriebs für die Allgemeinheit vorgesehen sei. Der Radsport-Vorstand wies ausdrücklich darauf hin, dass die Anlage kein Fun-Park mit Sprüngen und Schanzen sei und der Verein alles daransetze, um naturnah vorzugehen und nicht als Störung wahrgenommen zu werden.

Erheblicher Eingriff in Natur befürchtet

Ein Ansinnen, dass UWL-Rat Michael Huber, der als Jäger für das Areal zuständig ist, ins Reich der Fabel verwies. Es sei ein erheblicher Eingriff in den Lebensraum der heimischen Wildtiere, wenn auf dem Gelände Mountainbiker ihrem Hobby nachgingen. Besonders bedenklich fand Huber die unmittelbare Nachbarschaft zum Naturschutzgebiet am See und meinte, es gäbe sicher geeignetere Flächen, die für den RSV aufbereitet werden könnten und die nicht so massiv in ein bestehendes Ökosystem eingreifen würden.

Eine künstlich angelegte Aufschüttung einer Mountainbike-Strecke sei für den Verein nicht darstellbar, weshalb natürliche Gegebenheiten in dem Gelände vorhanden sein müssten, ließ Alfred Wagner wissen. Dazu wäre ein weiterer Vorteil einer Mountainbike-Anlage, dass möglicherweise weniger „wild“ durch Wald und Felder geradelt werden würde.

Freizeitbeschäftigung für die Kinder

Einige Gemeinderäte konnten diesen Argumenten folgen und so meinte FWO-Rat Rudolf Götz, dass die Kinder ja irgendwo hinmüssten und die Fläche unter einigen Gesichtspunkten geeignet erscheine – vor allem, wenn die Aufsicht und Haftung des RSV geregelt sei.

Weitere Fragen aus dem Gremium drehten sich um die Trainingshäufigkeit, Parkmöglichkeiten, die Müllentsorgung, das Mindestalter und Aufnahme eines Kurses ins Kinder-Ferienprogramm. Es scheint, als ob auch bei der noch nicht terminierten Ortsbegehung kontrovers diskutiert werden wird.

Josef Fuchs

