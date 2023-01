Gelungener Faschingsauftakt: Die Langenbacher „Movie Stars“ rocken nun die närrischen Bühnen

Neue Show präsentiert

Einen Traumstart in die närrische Saison legte die Kinder- und Jugendgarde Langenbach hin: Bei der öffentlichen Generalprobe begeisterte die Nachwuchsformation mit ihrer neuen Show „Movie Stars“.

Langenbach – Für die Kinder- und Jugendgarde Langenbach war es nach vier Monaten intensiven Trainings am Sonntag erstmals soweit: „Nach einer ungewöhnlichen Faschingssaison im vergangenen Jahr können wir endlich wieder mit euch Fasching feiern – ohne Maske und Abstand, aber dafür mit viel Spaß, Glitzer und einer neuen Show“, begrüßte Lara Meyer stellvertretend für die insgesamt zwölf Tänzerinnen und zwei Tänzer die Gäste, die zur öffentlichen Generalprobe gekommen waren. Im Gepäck hatten die Aktiven im Alter von 7 bis 20 Jahren eine neue Show: „Wir möchten euch in die Filmwelt entführen und unter dem Motto ,Movie Stars‘ die närrischen Bühnen rocken.“ Und der Auftakt im Bürgersaal war mehr als gelungen.

+ Ausgelassene Stimmung herrschte beim Faschingsauftakt in Langenbach beim Vorstand des Vaschingsfereins Langenbach (hinten), bei Bürgermeisterin Susanne Hoyer (hinten, l.), den Garde-Kids- und -Teens (Mitte) sowie den Trainerinnen Ceren Akdemir und Anna Schönhofer (vorne, v. l.). © Hermann

Unter den stolzen Blicken von Eltern und Großeltern, Garde-Managerin Daniela Wißuwa sowie den Trainerinnen Ceren Akdemir und Anna Schönhofer von der Freisinger Tanzschule Motion Makers gaben die Kinder und Teenager so richtig Gas. Die Mädels und Jungs tanzten zu bekannten Melodien aus der Filmwelt und setzten mit vier Soloparts zur Musik aus „Dirty Dancing“, „Grease“, „Cinderella“ und „Footloose“ tolle Glanzpunkte. Entsprechend lautstark und lang anhaltend war der Applaus des Publikums, weshalb die Garde um eine Zugabe nicht herumkam. Stolz auf die Kinder- und Jugendgarde ist auch der Vaschingsferein Langenbach, wie Vorsitzende Ingrid Würfl in ihrem Grußwort betonte. Und sie schickte ein großes Lob und Dankeschön an Daniela Wißuwa, denn: „Ohne dich würde es heuer keine Garde geben.“ Auch Bürgermeisterin Susanne Hoyer, die ebenfalls zum närrischen Auftakt gekommen war, war die Begeisterung anzusehen, dass endlich wieder Fasching gefeiert werden kann.

Rund 25 Auftritte in der närrischen Saison

Auf die Kinder- und Jugendgarde warten in den närrischen Wochen rund 25 Auftritte – unter anderem auch bei den Gardetreffen in Attenkirchen (Samstag, 21. Januar) und Hallbergmoos (Samstag, 28. Januar) sowie bei den Kinderbällen des Vaschingsfereins Langenbach am 11. und 12. Februar ab 14 Uhr beim Alten Wirt. Auch den Langenbacher Kindergärten und der Schule wird man traditionell am Unsinnigen Donnerstag einen Besuch abstatten. Höhepunkt wird der Faschingsumzug, der sich am Samstag, 18. Februar, ab 14 Uhr durch die Gemeinde schlängelt.

