Die „Movie Stars“ sind in Langenbach am Start und haben im Fasching das Sagen

Von: Andrea Hermann

Die „Movie Stars“ um die Regisseure Daniela Wißuwa (l.) und Jochen Meyer (vorne) sind in der neuen Faschingssaison am Start – zur Freude von Bürgermeisterin Susanne Hoyer (r.). © Hermann

Die Kinder- und Jugendgarde Langenbach startet endlich wieder durch. Am Freitag herrschte großer Andrang auf dem roten Teppich - Staraufgebot inklusive.

Langenbach – In „Longbeach-Hollywood“ gaben sich am Freitagabend „internationale Gäste aus Nah und Fern“ die Ehre, um sich bei der „langen Filmnacht“ zu präsentieren. Und Moderator Jochen Meyer hatte nicht zu viel versprochen, als er mit diesen Worten die Vorstellung der Kinder- und Jugendgarde Langenbach ankündigte. Gemäß dem neuen Faschingsmotto „Movie Stars“ stolzierte wenig später die „Prominenz aus Film und Fernsehen“ über den roten Teppich, der im Sportheim Langenbach ausgerollt worden war.

„Diese Saison wollen wir wieder durchstarten“, hatte zuvor Ingrid Würfl, Vorsitzende des Vaschingsfereins Langenbach, den offiziellen Startschuss für den Fasching 2022/2023 gegeben. Doch bevor im von Jochen Meyer betitelten „Epizentrum vom Glamour und Glitzer“ gefeiert wurde, musste Würfl noch „beichten“, dass der kleine (symbolische) Rathausschlüssel, den man im vergangenen Jahr intensiv gesucht hatte und bei dem man vermutet hatte, Bürgermeisterin Susanne Hoyer hätte ihn verlegt, gefunden wurde – in der Faschingskiste der Vorsitzenden. „Das“, so sagte die Rathauschefin, „kostet dich was“. Und so freut sich Hoyer auf die gemeinsamen Bar-Besuche im Fasching – „wann immer wir uns sehen“.

Den Oscar hält Susanne Hoyer schon bereit. © Hermann

Dann aber gehörte die Bühne den zwölf Mädels und zwei Jungs der Kinder- und Jugendgarde, die im liebevoll und glamourös dekorierten SVL-Saal als „Movie Stars“ einzogen – entstiegen aus Filmen wie etwa „Dirty Dancing“, „Pirates of the caribbean“, „Rocky“ oder „Bibi und Tina“. Die vielen Eltern und Gäste sowie die Vorstandschaft des Vaschingsfereins waren begeistert. Und so stellte die Bürgermeisterin der Kinder- und Jugendgarde den „Oscar“ in Aussicht – „aber den gibt’s erst am Faschingsdienstag zum Kehraus“, kündigte sie an.

Ein großes Lob und Dankeschön ging auch an die Garde-Regisseure im Hintergrund – allen voran an Gesamtorganisatorin und Trainerin des Zusatztrainings, Daniela Wißuwa, an das „Männchen für Alles“, Jochen Meyer, an Termin-Managerin Nadine Schwarz-Helm sowie an Ingrid Würfl, die „den Rest macht, den keiner sonst machen will“, wie es in der Pressemitteilung des Vaschingsfereins heißt.

Nach dem offiziellen Teil wurde bei der „After-Show-Party“ noch kräftig gefeiert – Polonaise, „Bob fahren“ und „Macarena“-Tanz inklusive. Der Fasching 2022/2023 kann in Langenbach beginnen.

