„Drama für Natur“: Empörung über gefällte Birkenallee - Gemeinde Langenbach rechtfertigt Kahlschlag

Für die einen ein „Drama“, für die anderen unausweichlich: In Langenbach wurden zwischen Eichenstraße und Fuchsberg zahlreiche Birken umgesägt. © MIKE Kronfellner

Dass eine Birkenallee für das Neubaugebiet an der Eichenstraße weichen musste, sorgt für Empörung. Die Gemeinde Langenbach rechtfertigt das Vorgehen allerdings.

Langenbach – „Ein Drama für die Natur“, so bezeichnet Mike Kronfellner das, was er am Samstag, 14. Januar, auf seinem Spaziergang von der Langenbacher Eichenstraße zum Fuchsberg mitansehen musste. Mit Motorsägen wurde eine Seite der Birkenallee gefällt. Auch andere Passanten seien betroffen stehen geblieben und hätten die Baumfällarbeiten beobachtet, so Kronfellner, den das Erlebte so berührt hat, dass er einige Fotos machte, diese auf Facebook stellte und die FT- Redaktion per Mail informierte.

Es sei ihm ein Bedürfnis, kundzutun, wie brutal da auf dem Weg zum schönen Aussichtspunkt am Fuchsberg abgeholzt wurde, sodass auf einer Seite nur der totale Kahlschlag übrig blieb. Er stelle sich immer die Frage, ob so etwas nicht anders gestaltet werden könne. Und natürlich sei es, wenn die Motorsägen schon da sind, zu spät – aber er sei trotzdem enttäuscht, wie so etwas gemacht werden kann. „Ich glaub’, wenn man sich ernsthaft damit auseinandergesetzt hätte, hätte es bestimmt einen anderen Weg gegeben“, meint Kronfellner.

Mit der Naturschutzbehörde abgestimmt

Für die Gemeinde Langenbach kommt die Nachfrage des FT zu der Maßnahme nicht überraschend. „Es war uns klar, dass da Kritik kommen wird“, sagt Geschäftsführer Bernhard Götz. Gerade deshalb habe man im Vorfeld einige Abstimmungsschleifen gedreht, so Bauamtsleiter Andreas Braunstein. Fakt sei, dass der Zufahrtsweg zum neuen Wohnbaugebiet an der Eichenstraße verbreitert werden muss. Bei der Planung sei berücksichtigt worden, dass eine Seite der Birkenbepflanzung an der Wegstrecke stehen bleiben muss.

Gemeinsam mit der Unteren Naturschutzbehörde habe zudem eine Begehung stattgefunden und das Vorgehen bezüglich der Baumfällarbeiten sei abgestimmt worden. Nistkästen wurden bereits im Vorfeld umgezogen, Ausgleichsflächen und die Verpflichtung für Ersatzbepflanzungen sind im Bebauungsplan vorgesehen, so der Bauamtsleiter. Insgesamt sollen am Ortsrand hinter der Dorfgaststätte Alter Wirt 31 Bauparzellen für Einzel- und Doppelhäuser entstehen.

