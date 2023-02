Drei Jahre Corona-Pandemie im Landkreis: Familie, Job und Ehrenamt „irgendwie gewuppt“

Von: Andrea Hermann

Homeoffice, Hausaufgabenbetreuung und Beschäftigungsprogramm: Für Mama Verena Juranowitsch waren die Lockdowns eine große Herausforderung. Aber irgendwie hat sie das alles „gewuppt“, sagt sie – wenngleich die Zeit „gezehrt“ habe. © privat

Vor drei Jahren verzeichnete der Landkreis Freising seinen ersten Corona-Fall. Seither hat sich viel verändert. Drei Bürger berichten, wie sie die Pandemie erlebt und gemeistert haben.

Landkreis – Noch gut erinnert sich Verena Juranowitsch an die Anfänge der Corona-Pandemie zurück, als in den Lockdowns Kreativität bei der Kinderbetreuung gefragt war, Homeschooling von jetzt auf gleich zum neuen Alltag geworden ist und man nebenbei Familie, Haushalt, Ehrenamt und Job „irgendwie gewuppt hat“. So anstrengend die Zeit auch gewesen ist und so groß die Herausforderungen auch waren: Die dreifache Mutter aus Langenbach nimmt auch etwas Positives aus dieser Zeit mit.

Nach der Euphorie kam die Ernüchterung

Als vor drei Jahren Schulen geschlossen wurde und das soziale Leben plötzlich stillstand, war Verena Juranowitsch noch zuversichtlich, dass sie diese Zeit gut meistern würde. Mehr noch: „Wir waren ganz euphorisch“, blickt sie zurück: Endlich war Zeit für die Kinder, Zeit zum Basteln und Werkeln, Zeit für alle Dinge, die der stressige Alltag oft ausbremst. „Das war irgendwie schon schön“, sagt sie. Vor allem, weil sie in ihrem Haus samt Garten viele Möglichkeiten haben. Dazu kam die Solidaritätswelle, in der die Bürger kreativ geworden seien – etwa beim gemeinsamen Musizieren auf dem Balkon oder Klatschen für die Pflegekräfte. „Wir waren überzeugt, dass das nicht so lange dauern wird.“

Doch nach und nach sei die „Euphorie abgeflaut“ – und die Ernüchterung setzte ein: Kindergarten-Abschied und Einschulung ihrer Tochter mit Maske, Abstand und fehlende Feierlichkeiten, Übertritt des ältesten Sohns an eine weiterführende Schule mit eingeschränkter Feierlichkeit und der Wegfall aller Veranstaltungen, Feste und Freizeitangebote: „Die Kinder haben einen Teil der Kindheit verpasst“, sagt sie wehmütig. Im Gegenzug gab’s Homeschooling, Online-Angebote und Kinderbetreuung in den eigenen vier Wänden. Das war eine Zeit, die an ihr „gezehrt hat“, gibt Juranowitsch zu.

„Ich bin spontan zur Lehrkraft geworden“

Um 4.15 Uhr sei sie in der Zeit des Krisenmodus oft aufgestanden, um ihre Arbeit als persönliche Referentin zuverlässig zu erledigen. Um 8 Uhr galt ihre Aufmerksamkeit dann den Kindern: „Ich bin spontan zur Lehrkraft geworden“, erzählt sie: Mit ihrem Sohn hat sie bergeweise Schulmaterial der vierten Klasse abgearbeitet, mit ihrer Tochter in der ersten Klasse fleißig Lesen, Schreiben und Rechnen geübt. Und dann war da noch ihre damals dreijährige Tochter, die oft alleine spielen musste, weil das Homeschooling und der Job sehr viel Aufmerksamkeit erforderten. „Der Medienkonsum war teilweise die einzige Rettung“, gibt Juranowitsch zu. Und wenn der tägliche Unterricht vorbei war, stellte sich die nächste Frage: „Was machen wir den restlichen Tag?“ Zu all dem war sie auch noch im Ehrenamt gefordert – etwa als Gemeinde- und Kreisrätin.

Defizite in der Schule und im sozialen Leben

Mit Blick auf drei Jahre Corona-Pandemie sagt sie: „Es ist einiges auf der Strecke geblieben.“ In schulischen Dingen stellt sie etwa Defizite bei der Handschrift („Das hat ja niemand mehr kontrolliert“) und bei den Grundrechenarten fest. Auch hätten sich Lücken in Kunst, Musik und Religion aufgetan, weil diese Fächer lange Zeit weggefallen seien und der Schwerpunkt auf den Hauptfächern gelegen habe. Auch die fehlenden sozialen Kontakte nennt sie – und damit verbunden auch die schwierige Rückkehr zu einem normalen Umgang mit Freunden, Mitschülern und Co. Vor allem den Kindern sei das nach der langen Distanz-Zeit nicht leicht gefallen.

Flexible Arbeitszeiten und ein gutes Netzwerk

Wie sie das alles gestemmt hat, weiß Juranowitsch nicht mehr so genau. „Man funktioniert einfach“, sagt sie. Zugute kam ihr auf jeden Fall, dass bei ihr Homeoffice bereits vor der Pandemie Routine war, sie flexible Arbeitszeiten und einen verständnisvollen Chef hat. Auch sei die Kooperation mit einer befreundeten Familie bei der Kinderbetreuung sehr hilfreich gewesen. Und ein gutes Netzwerk mit anderen Müttern, um sich gegenseitig zu unterstützen, sich aufzubauen – und auch zu lachen.

Für die dreifache Mutter ist es gut zu wissen, dass „eine Gesellschaft zusammenhält, wenn es darauf ankommt. Das gibt mir Sicherheit.“ Und so nimmt sie auch ein paar positive Erfahrungen mit: „Die Gesellschaft hat gut funktioniert, die Behören haben das gut hinbekommen und die Versorgung hat gut geklappt“, sagt sie. Nicht zu vergessen die Kreativität und der Zusammenhalt, den man in der Gesellschaft bewiesen habe. Sie selbst ist überzeugt: Ihre Familie hat die Pandemie gut gemeistert. Doch sie ist auch froh, dass die Corona-Krisenzeit vorbei ist und man wieder im normalen Leben angekommen ist.

Musiker Rainer Klier ist froh um jeden Auftritt

Die Corona-Zwangspause kreativ genutzt haben Rainer Klier und die Holledauer Hopfareisser: Sie haben an ihrem Repertoire gearbeitet. © LORENZ

Rainer Klier aus Nandlstadt ist Musiker mit Leib und Seele. Entsprechend hart hat ihn und seine Kollegen der Holledauer Hopfareisser die Pandemie getroffen. „Das erste Corona-Jahr war ganz schwer – da war gar nichts. Wir haben uns nur online getroffen“, erzählt er und erinnert sich zurück: „Einer von uns ist 30 geworden – dem haben wir per Video-Stream ein Ständchen gespielt.“ Mehr war nicht drin. Auch im zweiten Jahr hätte eine „gedrückte Stimmung“ bei den Musikern geherrscht. Anfangs, so erinnert sich Klier, waren einige seiner Kollegen „froh, dass es ruhig war“. Doch als es im vergangenen Jahr wieder losgegangen ist, waren alle wieder am Start. „Es hat keiner aufgehört“, freut sich Klier.



Im vergangenen Jahr haben die Holledauer Hopfareisser rund 50 Auftritte gehabt. Dabei haben die Musiker gemerkt, dass „Corona was mit den Leuten gemacht hat“, so Klier: „Die Leute sind zurückhaltender geworden“, erzählt er. Viel schlimmer ist aber, dass es „viele Veranstalter nicht mehr gibt – Corona hat einigen Wirten den Garaus gemacht“, weiß der Musiker.



Aktuell verbuchen die Hopfareisser für dieses Jahr rund 20 Auftritte, einige mehr werden es wohl werden. „Man muss froh sein, wenn man Auftritte bekommt.“ Vor allem dann, wenn man als Berufsmusiker seinen Unterhalt bestreitet. Aber das sei bei den Hopfareissern nicht der Fall.



Für Klier hat die Corona-Zwangspause auch etwas Gutes gehabt: „Wir hatten viel Zeit, um an unserem Repertoire zu arbeiten.“ Das Ergebnis dieser kreativen Arbeit gibt’s bei den Auftritten zu hören, die heuer hoffentlich ohne Einschränkungen stattfinden können.

Hofmarschall Philipp Hagn: „Wir haben gezeigt, dass wir noch am Leben sind“

Nach der Corona-Zwangspause wurde in Fahrenzhausen wieder kräftig Fasching gefeiert – zur Freude von Hofmarschall Philipp Hagn. © Fischer

Es war eine verdammt harte Zeit, aber am Ende ist man sogar gestärkt aus Phase der Corona-Pandemie herausgekommen. Dieses Fazit zieht Philipp Hagn (27), Hofmarschall des Faschingsverein Kammerberg-Fahrenzhausen.

„Dadurch, dass wir ein geselliger Verein sind, haben uns die Beschränkungen während der Pandemie natürlich schwer belastet“, erinnert sich Hagn an die Zeit, in der praktisch gar nichts mehr ging. In der man sich gar nicht mehr persönlich treffen und die gemeinsamen Ziele wie gewohnt verfolgen konnte. „Zunächst fiel viel von der aktiven Arbeit flach. Es war anfangs schwierig, Kontakt zu halten“, unterstreicht Hagn, der seit 2016 den Posten des Hofmarschalls beim Faschingsverein Fahrenzhausen-Kammerberg bekleidet.

Dann habe man aber relativ schnell auf die neue Situation regiert und andere Wege der Kommunikation und des Austauschs gefunden. Hagn nennt an dieser Stelle „Zoom-Meetings und Online-Treffen“. Damit sei Kontakt zu den aktiven Garden gehalten worden. Nicht ohne Erfolg. So sei ein „Online-Kinderfasching“, den die Teeny- und Kindergartenleitung organisiert und auf die Beine gestellt hätte, auf große Resonanz gestoßen. „Das hat auch sehr gut funktioniert“, stellt Hagn im Nachhinein fest.

Überraschenderweise seien während der Zeit auch ganz wenig Austritte zu verzeichnen gewesen. Auch die Vorstandschaft sei komplett erhalten geblieben. Die Entscheidung, die Altersgrenze bei der Kinder- und Teenygarde anzuheben, damit die bereits einstudierten Programme später zur Aufführung kommen konnten, habe sich als richtig herausgestellt. Genauso wie die 2020 gekürten Prinzenpaare in Amt und Würden zu belassen. So habe man es geschafft, im Jubiläumsjahr 2023, also zum 44-jährigen Bestehen des Faschingsvereins, quasi aus dem Stand wieder voll durchzustarten. Auch wenn es am Anfang schwer gewesen sei, neue Leute einzubinden, so habe man es mit spektakulären Aktionen wie etwa dem Aufhängen von Werbebannern an allen umliegenden Kreisverkehren geschafft, in Erinnerung zu bleiben. „Wir haben gezeigt, dass wir noch am Leben sind“, erklärt Hagn, die in der Pandemie verfolgte Strategie. „Alles in allem sind wir gestärkt aus der Situation herausgekommen“, freut sich der Hofmarschall.



Bestes Beispiel dafür war jüngst der große Galaball anlässlich des Jubiläums. Der ganze Verein und alle Prinzenpaare der vergangenen Jahre hätten zusammen gefeiert. Alle hätten an einem Strang gezogen – bei der Organisation sowie beim Auf- und Abbau. Er habe den Eindruck gewonnen, dass da eine richtig eingeschworene Gemeinschaft am Werk gewesen sei. Zusammenfassend stellt Hagn fest: „Wir haben aus unserer Sicht zu jeder Zeit alles probiert.“



Andrea Hermann und Alexander Fischer

