„Dürfen keine Strukturen zerstören“: Drastische Warnungen von Lebensmittel-Handwerkern an Politik

Die sprunghaft steigenden Energiepreise bedrohen die Existenz vieler Betriebe aus dem Lebensmittelhandwerk. (Symbolbild) © Christoph Hardt / IMAGO

Bayerns Ernährungsbetriebe blicken sorgenvoll auf die Energiepreise. Wie die Lage in den Griff zu bekommen ist, wurde nun mit Politikern kontrovers diskutiert.

Langenbach – Wegen der steigenden Energie- und Rohstoffpreise brauchen die bayerischen Ernährungshandwerker Unterstützung, und zwar schnell: Das war eine der zentralen Botschaften bei einem Treffen, das jetzt der Landesinnungsverband für das Fleischerhandwerk in der Metzgerei Keller in Langenbach organisiert hatte. Eingeladen waren Politiker, Innungsvertreter und Unternehmer. Rund 30 Anwesende, darunter die Bundestagsabgeordneten Erich Irlstorfer (CSU), Andreas Mehltretter (SPD), Florian Oßner (CSU) sowie der Landtagsabgeordnete Johannes Becher (Grüne) tauschten sich zu den Sorgen und Nöten von Metzgern, Müllern und Bäckern aus.

Im Gruppenfoto vereint, in der Sache nicht immer einer Meinung: Vertreter aus dem Lebensmittelhandwerk, von Innungen und aus der Politik haben sich im Betrieb von Metzgermeister Augustin Keller (hinten, rotes Poloshirt) ausgetauscht. Foto: CSU © CSU

Diese verdeutlichten durch ihre Verbandsvertreter Konrad Ammon (Metzgerhandwerk), Josef Rampl (Müllerbund) und Stephan Kopp (Bäckerhandwerk) in teilweise drastischen Worten die Dringlichkeit ihrer Anliegen. „Wir dürfen jetzt keine Strukturen zerstören, die wir dann nach der Krise wieder dringend benötigen“, warnte CSU-Mann Erich Irlstorfer, deshalb müsse die Bundesregierung handeln und finanzielle Unterstützungsangebote unterbreiten. Sein SPD-Kollege Andreas Mehltretter erläuterte, dass durch die Ausweitung des Energiekostendämpfungs-Programms auf kleine und mittlere Unternehmen auch jetzt schon Bäckereien und Metzgereien davon profitieren könnten.

Aktuelle Preislage „existenzbedrohend“

Der Geschäftsführer des Metzgerhandwerks Bayern, Lars Bubnick, wies darauf hin, dass bei den Förderungen die Antragshürden nicht zu hoch und auch das Antragsverfahren nicht zu kompliziert sein dürften, sodass diese zügig fließen könnten. Neben der finanziellen Unterstützung treibt die Betriebe vor allem der volatile Strompreis, der von den Verbänden zentral verhandelt und seinen Mitgliedern angeboten wird, um. „Die aktuelle Preislage ist existenzbedrohend und von ,akzeptabel‘ noch weit entfernt“, lautete dazu die Position des bayerischen Metzgerhandwerks.

Der Energie-Experte des Verbands, Bernd Biedermann, legte in seinen Ausführungen dar, welche Maßnahmen für eine Entlastung bei der Preisentwicklung auf dem Strommarkt sorgen könnten. Unter anderem empfahl er, möglichst viele Stromerzeuger – auch die Atomkraftwerke – im Energie-Mix am Netz zu lassen, um so die Strompreise zu drücken.

Hoffen auf die Strompreisbremse

Diese Vorschläge seien nicht alle auf ungeteilte Zustimmung getroffen und kontrovers diskutiert worden, berichtet Grünen-Abgeordneter Johannes Becher, der fordert: „Wir müssen uns um diese Preisthematik kümmern, damit der Strompreis in einer Höhe ist, wo die Unternehmen guten Gewissens einen Vertrag abschließen können.“ Das sei im Moment nicht der Fall, „und da müssen wir hinkommen“. Becher hofft dabei auch auf die europäischen Bemühungen um eine Strompreisbremse. Diese sei, so wurde es laut Andreas Mehltretter im Koalitionsausschuss beschlossen, nicht nur für Haushalte, sondern auch für kleinere und mittlere Unternehmen gedacht. Damit könne dann auch im Handwerk zumindest ein Teil des Stroms zu einem günstigen Preis bezogen werden.

Nach dreieinhalb Stunden intensiver Diskussion waren sich alle Teilnehmer einig, dass es eine gute Veranstaltung war ,und alle Beteiligten mit Hochdruck daran arbeiten müssen, dass die Betriebe im Ernährungshandwerk die Krise gut überstehen.

Josef Fuchs

