Langenbacher Theaterküken begeistern mit lustigem „Sommermord“

Was für ein Versteckspiel: Ob hinterm Sofa oder einfach hinter einem hochgehaltenen Blumentopf – man wusste sich zu helfen bei dieser Krimi-Inszenierung. © Fischer

Die Theaterküken aus Langenbach begeistern mit ihrem aktuellen Stück. Ihr „Sommermord“ war ein Anschlag auf die Lachmuskeln.

Langenbach – Die Laienspielgruppe Langenbach muss sich um ihren Nachwuchs keine Sorgen machen. Nicht nach dieser hoch amüsanten bis krachend komischen Krimi-Inszenierung. Mit „Der Sommermord“ ließen „die Küken“ die Herzen des Publikums nämlich reihenweise höher schlagen.

„Nichts Gruseliges – ein lustiger Mord“, kündigte die Chefin der Laienspielgruppe, Gisela Bernbeck, die Vorstellung an. Wenngleich: Ein richtiger Mord war es ja gar nicht. Einen Heidenspaß hatten die zahlreichen Theaterbesucher am vergangenen Sonntag aber trotzdem. Das lag zum einen an der pfiffigen Inszenierung von Judith Summer und Michaela Wüst, zum anderen am Talent und der Spielfreude „der Küken“.

Benglers Part war von entscheidender Bedeutung

Es ging ganz schön drunter und drüber, im „alten Herrenhaus“, in dem sich eine Gruppe von Schülern auf Klassenfahrt einquartiert hatte. Zwielichtige Gestalten und zweifelhafte Charaktere traten auf. An erster Stelle ist hier wohl Hausdiener Friedrich zu nennen, der den Kids sogleich suspekt vorkam. Johannes Bengler gab den vermeintlich boshaften Butler mit bemerkenswerter Selbstverständlichkeit. Sehr souverän agierte auch Raffaela Grandy in der Rolle der gestrengen Nichte der Schlossherrin, dargestellt von Isabella Grandy. Letztere schaffte es mühelos, gebrechlich und gebeugt, sprich steinalt zu wirken.

Amüsante Inszenierung: Für die Szene, in der man den Hausdiener Friedrich fesselte und knebelte, gab es begeisterten Beifall. © Fischer

Benglers Part war von entscheidender Bedeutung. Schließlich war er maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Schülergruppe alsbald glauben musste, man habe eine ihrer Mitschülerinnen eiskalt um die Ecke gebracht. Denn, die einfühlsame Schülerin Gabriela, sehr überzeugend gespielt von Felicia Weinberger, hatte der Hausherrin das Geheimnis entlockt, dass sie das Schloss verkaufen will. Die Vermutung, Konstanze und Friedrich würden etwas dagegen unternehmen, lag nahe. Noch dazu war Gabriela plötzlich verschwunden.

Alle schienen in Gefahr, alles schien möglich. Lauscher an der Wand hatten mitbekommen, dass man sich „um sie kümmern“ wolle. Der Komplott schien perfekt. Statt aber vor Angst zu erstarren, gingen die Kinder in die Offensive. Man schickte Späher aus, versteckte sich, horchte den Feind aus. Das Ganze gipfelte in einer Szene, in der man den Butler kurzerhand fesselte und knebelte. Am Ende stellte sich alles als Missverständnis heraus. Dass es so packend und echt gewirkte hatte, das lag am begeisternden Auftritt des gesamten, elfköpfigen Küken-Ensembles. Den lange nicht enden wollenden Applaus hatten sich Darsteller und Regie redlich verdient. (Alexander Fischer)

Weitere Aufführungen

Das Stück „Der Sommermord" wird am Donnerstag, 26. Mai, sowie am Samstag, 28., und Sonntag, 29. Mai, im Bürgersaal beim „Alten Wirt" aufgeführt. Beginn ist jeweils um 16 Uhr.