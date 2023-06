Erfolgreicher Auftakt: Erste Etappe des Stadtradelns führt nach Langenbach

Von: Andrea Hermann

Die Sternfahrt zum Auftakt der Aktion Stadtradeln im Landkreis führte am Sonntag nach Langenbach. © Hermann

Mit einer Sternfahrt zum Bürgerfest nach Langenbach fand die Aktion Stadtradeln am Sonntag einen erfolgreichen Auftakt. Nun gilt es, drei Wochen lang weiter kräftig in die Pedale zu treten.

Langenbach/Landkreis - Besser hätte der Auftakt der Aktion Stadtradeln am Sonntag nicht sein können: Aus allen 14 teilnehmenden Landkreis-Gemeinden starteten am Vormittag Gruppen, um sternförmig zum Bürgerfest nach Langenbach zu radeln – zur Freude von Bürgermeisterin Susanne Hoyer, die die Gäste bei strahlendem Sonnenschein begrüßte. Unter die Radfahrer hatten sich auch einige Bürgermeister gemischt, was Langenbachs Rathauschefin natürlich besonders freute. Nach einem Gruppenfoto gab’s für alle Radler auf dem Bürgerfest ein kühles Freigetränk, ehe sich die Hobbyradler am frühen Nachmittag wieder auf den Heimweg machten. Und Zuhause durften sie dann gleich die ersten Kilometer auf das Stadtradeln-Konto eintragen.

Der deutschlandweite Wettbewerb von 18. Juni bis 8. Juli wird vom Klima-Bündnis, dem größten kommunalen Netzwerk zum Klimaschutz, veranstaltet. Ziel ist es, möglichst häufig auf das Auto zu verzichten und viele Kilometer radelnd zurückzulegen.

Auch heuer sind alle Bürger im Landkreis Freising aufgerufen, für den Klimaschutz mitzuradeln und ein deutliches Zeichen für mehr Radverkehr zu setzen. Während des dreiwöchigen Stadtradeln-Zeitraums sind Touren und andere Fahrradaktionen geplant, die unter www.stadtradeln.de oder auf den Unterseiten der Gemeinden angekündigt werden.

Eine Anmeldung ist dort ebenfalls möglich: Alle Teilnehmer dürfen sich entweder bei einem bestehenden Team eintragen oder mit mindestens zwei Personen ein Team gründen. Für alle Personen, die keinem eigenen Team angehören, besteht außerdem die Möglichkeit, sich dem offenen Team der eigenen Gemeinde anzuschließen.

