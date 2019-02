„Essbares Langenbach“ hat große Pläne und hofft auf Helfer

Blühstreifen für Insekten, Tomaten zum Naschen für alle – bereits nach seiner Gründung im vergangenen Jahr hat der Verein „Essbares Langenbach“ die ersten Aktionen gestartet. Heuer will man richtig in die Vollen gehen.

Langenbach – Es war ein Filmabend im Katholischen Kreisbildungswerk in Freising, der Christine Dreikorn und Verena Juranowitsch auf die Idee gebracht hatte, einen solchen Verein zu Gründen. „Tomorrow“ zeigt unter anderem Projekte von öffentlichen Obst- und Gemüsegärten. Die beiden Frauen legten gleich los, eineinhalb Monate später war der offizielle Startschuss von „Essbares Langenbach“ mit zwölf Gründungsmitgliedern (wir haben berichtet). Die Idee: Ungenutzte öffentliche und private Flächen werden mit Pflanzen bestückt, die für Menschen und Insekten attraktiv sind. Zwar war das Gartenjahr schon fortgeschritten, aber man wollte trotzdem noch mit den ersten Pflanzaktionen beginnen.

Den Auftakt machten die Tröge vor dem Kindergarten Mooshäusl. Das Immergrün und alles Ungenießbare musste raus, stattdessen wuchsen dann im Sommer 2018 Tomaten und Kräuter – ganz zur Freude der Kinder und Eltern, die gern davon naschten. Den „Tag der Bienen“ im Mai nutzte der Verein außerdem, um einen Blühstreifen für Insekten anzulegen. Dafür stellte die Gemeinde gerne einen Wiesenstreifen am Bahnweg zur Verfügung. Wenige Wochen später summte und brummte es dort fröhlich, und hübsch anzusehen war es obendrein.



Und genau daran will der mittlerweile auf 30 Mitglieder angewachsene Verein heuer anknüpfen. Man möchte Insekteninseln schaffen, sowohl auf privaten als auch auf öffentlichen Flächen. Vorsitzende Christine Dreikorn setzt da auf die sogenannten „Eh-da“-Flächen, also solche, die ohnehin da sind, aber brach liegen. Zum Beispiel an Bahndämmen oder an Feldwegen, aber auch Hofeinfahrten oder Balkone kommen in Frage. „Es soll Nützliches für Mensch und Tier gepflanzt werden“, sagt Dreikorn. Wo es sich anbietet, soll Essbares wachsen und damit alle Langenbacher zum Naschen einladen.



Sie möchten die Bürger aber noch mehr einbinden. Wer ungenutzte Flächen im Garten oder auf dem Balkon hat, der kann sich beim Verein Beratung und Saatgut holen. Wer’s braucht, bekommt auch praktische Hilfe. „Wir wollen das ganz individuell gestalten“, sagt Dreikorn. Und dann haben die Hobbygärtner noch ein Herzensprojekt: einen Gemeinschaftsgarten. „Dazu fehlt uns aber leider noch die Fläche.“ Falls sich also jemand findet, der ein kleines Grundstück dafür zur Verfügung stellen kann, würde sich der Verein freuen.



Denn beim „Essbaren Langenbach“ geht es um mehr als nur ums Gärtnern allein. Es geht ums Miteinander. Vor allem Familien würden das Angebot gern nutzen. „Die Kinder sind so glücklich, wenn sie in der Erde rumwühlen können“, erinnert sich Dreikorn an die ersten Aktionen im vergangenen Jahr. „Sie haben selig gegraben und jeden Wurm einzeln rausgefischt“, sagt sie lachend. Das baue wieder eine Beziehung zu Boden und Natur auf. Es ist also auch Umweltbildung, die dieser Verein leistet.



Mitmachen kann übrigens jeder. „Man muss nicht unbedingt Mitglied sein“, sagt Dreikorn. Vielmehr will man offen sein für jede Art von Engagement – ob dauerhaft oder einmalig. Die Unterstützung der Gemeinde hat man dafür. „Ohne die würde es auch nicht gehen“, sagt die Vorsitzende.



Stammtisch-Einladung und Müll-Sammel-Aktion

Wer mehr über die Arbeit und die Menschen von „Essbares Langenbach“ erfahren möchte, kann zum nächsten Stammtisch kommen: am Mittwoch, 20. Februar, um 19.30 Uhr beim Alten Wirt. Außerdem wollen sich die Mitglieder regelmäßig zum Müllsammeln treffen – erstmals morgen, Sonntag, um 9 Uhr vor dem Alten Wirt. Gemeinsam wird dann auf dem Fuchsberg eine Stunde lang die Natur vom Unrat befreit. Interessierte sind willkommen – bitte Handschuhe und einen Müllsack mitbringen. Mehr Infos zum Verein gibt es auf der Homepage von „Essbares Langenbach“.