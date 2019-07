Fahrraddiebstahl am Langenbacher Bahnhof: Datenschutz verhindert Kameras

Um Radldiebe am Bahnhof zu schnappen, werden in Langenbach Überwachungskameras gefordert. Doch die Sache hat einen Haken.

Langenbach – Es ist ein altbekanntes Ärgernis: Am Bahnhof in Langenbach werden immer wieder Fahrräder entwendet oder beschädigt. Schon zweimal hat Gemeinderat Walter Prochaska angeregt, mithilfe des Gremiums eine Lösung für das Problem zu finden. Jetzt wandte sich der UWL-Rat erneut mit einem Antrag an die Geschäftsstellenleitung im Langenbacher Rathaus.

Prochaska forderte die Räte auf, die Verwaltung zu beauftragen, eine Kameraüberwachung am Bahnhof zu organisieren. Anzeigen bei der Polizei seien umständlich, insbesondere Asylbewerber vermieden den Kontakt mit der Polizei. Selbst alteingesessenen Bürgern sei der Aufwand zu groß, da Erfolgsaussichten, den Täter zu fassen, nahezu gegen null gingen.

Doch dass es nicht so einfach ist, solche Kameras zu installieren, wurde in der Sitzung am Dienstag deutlich. Der Datenschutz sehe Persönlichkeitsrechte verletzt, informierte Bürgermeisterin Susanne Hoyer. Eine Videoüberwachung sei aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich, ließ auch der Datenschutzbeauftragte des Landkreises, Robert Kremer, wissen. Es lägen momentan keine ausreichenden Gründe für eine Videoüberwachung vor. Um Kameras aufstellen zu dürfen, müssten bei der Polizei über einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten hinweg eine bestimmte Anzahl von Anzeigen eingehen. Das sei auch vom Bayerischen Landesbeauftragten für Datenschutz bestätigt worden, meinte Hoyer.

Videoüberwachung erst, wenn es mehr Anzeigen bei der Polizei gibt

Die Gemeinde wolle trotzdem helfen: Man werde am Fahrradhaus Aushänge anbringen, die dazu auffordern sollen, jeden Diebstahl oder mutwillige Beschädigung an Rädern zur Anzeige zu bringen. Wenn ausreichend Anzeigen gesammelt seien und man die Voraussetzungen erfülle, die der Datenschutzbeauftragte gestellt hat, wolle die Gemeinde tätig werden.

„Das ist doch ein Schildbürgerstreich“, empörte sich Prochaska. Für die Betroffenen sei die Hemmschwelle zu groß, zur Polizei zu gehen, war auch Johannes Hehnen (SPD) überzeugt. Die Räte stimmten trotzdem mehrheitlich dafür, erst dann mit einer Videoüberwachung zu starten, wenn der Polizei ausreichend Anzeigen vorlägen.

Derart geringe Sitzungsbeteiligung zuletzt vor 17 Jahren erlebt

Vertagt wurde die Abstimmung über den überarbeiteten Entwurf der gemeindlichen Stellplatzsatzung. Weil am Dienstag nur neun Räte anwesend waren und man damit knapp die Beschlussfähigkeit erreichte, werde in der nächsten Sitzung darüber entschieden, meinte die Bürgermeisterin. Einigen Räten sei es wegen Todesfällen in der Familie nicht möglich gewesen, zur Sitzung zu kommen. Doch eine so geringe Sitzungsbeteiligung habe Hoyer zuletzt vor 17 Jahren erlebt.

Genehmigt wurde der Antrag des Caritas-Zentrums Freising auf Bezuschussung für das laufende Jahr. „Das ist für uns Ehrensache“, so Hoyer. Die Arbeit, die von den Caritas-Mitarbeitern geleistet werde, wolle man unterstützen. Walter Prochaska regte an, den Zuschuss von bisher 1500 Euro auf 2000 Euro anzuheben. Dafür gaben die Räte ein einstimmiges Ja.

Maria Martin