Faschingsumzug in Langenbach: Parade an Ideen und guter Laune

Großer Gaudiwurm am Samstag

Viel Kreativität, reichlich Humor und natürlich der eine oder andere lokale Seitenhieb: Beim Faschingsumzug in Langenbach war auch heuer wieder viel Gaudi geboten.

Langenbach – Kleine Teufelchen führten den Langenbacher Faschingszug 2023 an, der „Hörgertshauser Spielmannszug“ brachte als erste von insgesamt drei Kapellen das Publikum in Schwung: Der große Langenbacher Faschingszug schlängelte sich diesmal am Samstag vor dem Faschingssonntag durch das Dorf. Mit nicht weniger als 32 Wagen oder Fußgruppen zeigten die Bacher, die Hummler und sogar Faschingswütige aus Hemhausen/Hoifing, aus Wolfersdorf, Zolling und Inhoizn (Kirchberg), was sie an guter Laune aufbieten können.

Der Maisacher Spielmannszug marschierte als bunte Gruppe mit, die Männer und Frauen wollten unbedingt wieder dabei sein, und das Moosburger Stadtorchester war, bunt kostümiert, mit gar 30 Mitgliedern gekommen.

+ Die Wanderfreunde Langenbach waren für den Faschingsumzug deutlich in die Jahre gekommen. © Lex

In der ersten Kutsche hatte Grace Kelly (Bürgermeisterin Susanne Hoyer) Platz genommen, gut bewacht von Gary Cooper (Martin Neiger) – „Zwölf Uhr Mittags“ ließ grüßen. Dann folgte ein Feuerwerk an Ideen und guter Laune, die Blechrollerfreunde kamen teils zu Fuß, teils mit ihren Vespas. Der Vaschingsferein Langenbach, der Veranstalter, zeigte, dass das närrische Virus immun macht gegen alle anderen Infektionen.

Der erste Wagen, der etwas auf die Schippe nahm, war der des Langenbacher Frauenbunds: „Jerusalema“, ein Song, der weltweit bekannt wurde und auf den jeder tanzen kann, was er will, wurde fetzig vorgeführt. Gleich dahinter segelten die Piraten des Männerchors aus Langenbach. Sie kaperten unter Einsatz von viel „Schmiermittel“ die Einbahnstraßen am langen Bach wieder zurück. Karikiert wurde auch die explosionsartige Zunahme an „Influencing und Gaming“ – aber da wollten die Narren vom Vaschingsferein Langenbach nicht mitmachen! Und es gab sogar einen politischen Wagen: Der Vaschingsferein sah auch die Freiheit arretiert – von der Achse des Bösen, drei Flaggen zeigten an, wer gemeint war. Die Nordstream-Einsatzgruppe des Schützenvereins Immergrün vermutete, dass das teure Gas den Herrn Biden ungeheuer freuen würde. Und die Wanderfreunde nahmen sich selbst auf die Schippe, sie kamen mit Rollatoren zu ihrem Auftritt. Moniert wurde auch der teure Wohnraum im Dorf und rundherum – von Wohnungssuchenden als aussterbende Spezies (Sportverein).

+ Die Piraten des Männerchors kassierten die Einbahnstraßen wieder. © Lex

Alle anderen Gruppen stellten sich quasi selbst vor, Bündnis 90/Die Grünen etwa mit einem Seifenblasenkünstler, der mächtig Eindruck machte, oder die Langenbacher Mädels, die das Volk entscheiden ließen, wer nun „greißlich“ und wer schön ist. Neu im Faschingszug und auch in der hiesigen Gesellschaft waren bzw. sind die „Isar Frauen Hummel-Gaden“ – ein kürzlich gegründeter Verein, hervorgegangen aus den Resten der Katholischen Deutschen Frauengemeinschaft. Im Umzug waren sie „wieder aufgetaucht“.

+ Aufgetaucht aus den Ruinen der Frauengemeinschaft: die „Isar Frauen Hummel-Gaden“. © LEX

Die Gäste aus Wolfersdorf gingen auf Safari, die Zollinger wollten die Klimakrise lösen, indem sie Bier von Glas trennten, während der Inhoizna Bauwong den Wilden Westen durchstreifte. „Tutti Frutti“ war recht ansehnlich – für einen milden Winter. Die Pfadfinder befassten sich mit „Bienchen und Blümchen“, die zahlreichen Zuschauer konnten zufrieden sein. Vom „Kappenwagen“ über die „Unterwasserwelt“ (Elterninitiative Kleider-Basare), der 150-Jahr-Feier der Freiwilligen Feuerwehr Langenbach bis zur 75-Jahr-Feier des SC Oberhummel war so ziemlich alles angesprochen, was die Gemeinde bewegt. Auch die Vorliebe des „Pfeffi-Club“ oder das Motto des „Forum Lgb“, wonach „Hackedicht Pflicht“ sei.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Vor und vor allem nach dem fast zwei Stunden dauernden Umzug hatten alle Gelegenheit, auf dem Sparkassenparkplatz etwas gegen ihren Durst zu unternehmen. Langenbach Helau – es war wieder ein schönes Event! Dass alles sicher ablief und jeder im Notfall gut versorgt war, darum kümmerten sich die Feuerwehr und das BRK.

Raimund Lex

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.