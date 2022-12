Fast nichts übrig geblieben: Adventsbasar in Langenbach sehr gut angekommen

„Es ist super gelaufen“

Der Frauenbund hat seinen Adventsbasar nach der Corona-Pause reaktiviert - sehr zur Freude der Langenbacher.

Langenbach – Adventsstimmung herrschte am Samstag auf dem Kirchenvorplatz in Langenbach: Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause hatte der Frauenbund Langenbach wieder einen Adventsbasar organisiert, und die Leute kamen in Scharen. „Es ist super gelaufen“, freute sich Tina Wegmann vom Frauenbund-Führungsteam.

Rund 50 freiwillige Helfer aus den Reihen des Frauenbunds sowie vom Männerchor und vom Pfarrgemeinderat waren vor und hinter den Kulissen im Einsatz, damit es den vielen Gästen an nichts fehlte. An den Holzbuden wurden etwa Weihnachtsgestecke und Adventskränze, Weihnachtskarten, Dekoration und vieles mehr angeboten, und auch an den Ständen mit Glühwein, Grillschmankerl, Lebkuchen und Co. herrschte großer Andrang. Auch das Kuchen- und Tortenbüfett der Frauen erfreute sich großen Andrangs. Nicht zur vergessen der Baumkuchen vom Grill, für den der Langenbacher Adventsbasar bekannt ist.

+ Für die Kinder nahm sich der Nikolaus (Regina Kaiser) beim Adventsbasar viel Zeit. © Hermann

„Der Adventsbasar war ein voller Erfolg. Es ist fast nichts übrig geblieben“, erzählte Tina Wegmann im FT-Gespräch. „Die Leute haben danach gelechzt.“ Bis abends genossen die Gäste das weihnachtliche Flair, die kulinarischen Schmankerl und die Möglichkeit, „sich einfach mal wieder zu treffen und zu ratschen“, so Wegmann.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Für den musikalischen Rahmen sorgten am frühen Abend der Männerchor und die Alphornbläser, zum Auftakt spielten Kinder auf. Natürlich durfte auch der Besuch des Nikolauses nicht fehlen, in dessen Rolle in bewährter Weise Regina Kaiser geschlüpft war. Sie nahm sich viel Zeit für die Mädchen und Buben und verteilte Mandarinen und Schokonikoläuse an die Kleinen.

Der Erlös des Adventsbasars wird wieder für einen guten Zweck gespendet. Welche sozialen Einrichtungen heuer bedacht werden, wird noch entschieden und bei der Weihnachtsfeier des Frauenbunds bekannt gegeben.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.