Feuerbox und Fahrzeugabsturz auf dem Roten Platz: Spannender Aktionstag der Feuerwehr Langenbach

Von: Andrea Hermann

Beeindruckende Demonstration der Feuerwehrarbeit: Nach einem „Frontalzusammenstoß“ musste die verletzte „Person“ aus dem Auto gerettet werden. © Hermann

Mit dem „Tag der offenen Tore“ hat die Feuerwehr Langenbach einen weiteren Höhepunkt in ihrem Jubiläumsjahr abgeliefert. Dabei ging es am Roten Platz richtig rund.

Langenbach – Der „Tag der offenen Tore“ am Samstag war ein weiterer Höhepunkt im Jubiläumsjahr der Feuerwehr Langenbach. Wie viele Landkreis-Feuerwehren feiern auch die Floriansjünger aus Langenbach heuer ihr 150-jähriges Bestehen. Allerdings – und das ist anders als bei den Kollegen – nicht mit einem Festwochenende, sondern mit mehreren größeren Veranstaltungen im Jahr. Nach der Silvesterparty, dem Festsonntag im Mai und der Sonnwendfeier im Juni folgte am Samstag mit einem Aktionstag das nächste Highlight.

Die Gastgeber selbst sowie die Kollegen aus Ober- und Niederhummel präsentierten sich am „Roten Platz“, THW, Wasserwacht und Kreisbrandinspektion am Sparkassenparkplatz. Dazwischen hatte die Feuerwehr mit Vorführungen für Höhepunkte gesorgt. So ließ etwa das THW ein altes Fahrzeug, das an einem Kran hing, aus 22 Metern zu Boden fallen und veranschaulichte dadurch eindrucksvoll, welche Folgen ein Frontalzusammenstoß haben kann – bei vergleichsweise noch geringer Geschwindigkeit. Wenig später machten sich die Kameraden der Feuerwehr Langenbach ans Werk, das Auto, das dem ehemaligen Kommandanten Walter Schmidt gehört hatte, mit Rettungsspreizer und Rettungsschere zu zerlegen und die verletzte „Person“ zu befreien – unter den interessierten Blicken der Besucher.

Mittels „Feuerbox“ (r.) wurde den vielen Besuchern erklärt, wie (schnell) sich ein Brand in einem Gebäude ausbreiten kann. © Hermann

Nicht weniger spannend war für Jung und Alt zu sehen, wie (schnell) sich ein Brand in einem Gebäude ausbreiten kann – dargestellt mittels einer „Feuerbox“.

Zum großen Finale galt es für die Feuerwehren aus Langenbach und Hummel schließlich, das fiktive Feuer in der Grundschule zu löschen und eine Person aus dem ersten Stock zu retten. Nachdem Langenbachs 2. Kommandant Sebastian Kugler als „Brandstifter“ für ordentlich Rauch vor der Schule gesorgt hatte, rückten die Einsatzkräfte an. Während die Langenbacher Wehr das Feuer löschte und eine Person befreite, galt es für die Kollegen aus Hummel, eine Person mittels Steckleiter aus dem ersten Stock des Gebäudes zu retten. Nach gut 20 Minuten meldete Einsatzleiter und Kommandant der Langenbacher Wehr, Thomas Schmidt: „Wir haben alle gerettet“ und „Feuer aus“.

Voll des Lobes, und das nicht nur für die Vorführungen, gab es von Vorsitzendem Thomas Glier. Der „Tag der offenen Tore“ sei trotz Sommerferien „gut“ angenommen worden, und auch der Zusammenhalt in der eigenen Wehr sei hervorragend.

Mit der Musik zur Acoustic-Band „Hand’g’macht“, bei der Langenbachs Geschäftsführer Bernhard Götz am Cajon und als Sänger mit dabei ist, wurde schließlich noch bis spät abends vor und im Feuerwehrhaus gefeiert – in einer lauen Sommernacht.

