Feuerwehr Langenbach ist im Jubiläumsjahr gut aufgestellt

Von: Andrea Hermann

Beförderungen und Neuaufnahmen nahmen 2. Kommandant Sebastian Kugler (l.) und Bürgermeisterin Susanne Hoyer vor: (weiter, v. l.) Thomas Schmidt, Ehsan Naderi, Christian Haller, Michael Zitzelsberger und Yannick Brandstetter. © FFW

Ehrungen, Neuaufnahmen und Beförderungen standen bei der FFW Langenbach anlässlich der Jahreshauptversammlung auf dem Programm. Und der Blick auf den 150. Geburtstag.

Langenbach – Im Jubiläumsjahr zeigt sich die Feuerwehr Langenbach gut aufgestellt. Das wurde einmal mehr bei der Jahreshauptversammlung deutlich, bei der nicht nur ein beeindruckender Jahresbericht vorgelegt wurde, sondern auch Mitglieder befördert und geehrt sowie Nachwuchskräfte ausgezeichnet wurden. Und auch für den 150. Geburtstag, der mit drei weiteren großen Veranstaltungen gefeiert wird, ist man gut vorbereitet.

Bei 15 Brandeinsätzen, 21 technischen Hilfeleistungen und drei Sicherheitswachen waren die Aktiven um Kommandant Thomas Schmidt im vergangenen Jahr gefordert. Insgesamt verzeichnet die Feuerwehr 734 Einsatzstunden. Hinzu kommen 46 Übungen (1331 Stunden), 22 Schulungen (494 Stunden), vier Atemschutzdurchgänge (20 Stunden), zehn Dienstversammlungen (146 Stunden) Öffentlichkeitsarbeit und Brandschutzerziehung (630 Stunden) sowie 600 Stunden, die man für das Gerätehaus und die Ausrüstung aufgebracht hat.

Auch Jugendarbeit wird bei der Feuerwehr Langenbach großgeschrieben. In Zahlen bedeutet dies 417 Stunden, die man in den Nachwuchs investiert hat. Mit Erfolg, wie bei der Jahreshauptversammlung deutlich wurde. Beim Wissenstest absolvierte Vitus Ausfelder die Stufe Gold-Blau, Fabian Baumann und Quirin Ausfelder die Stufe Gold, Richard Kunda und Andreas Maurer jun. erreichten Silber und Lukas Galiger Bronze. Entsprechend stolz zeigten sich Thomas Schmidt und Jugendwart Johannes Schüller. Letzter bekam zusammen mit Anna Winter offiziell den Jugend-Staffelstab überreicht, den Bianca Treffer nach über zehn Jahren Jugendleitung und Backoffice (von 2012 bis 2022) abgegeben hat.

Stolz auf die Feuerwehr-Jugend sind Jugendwart Johannes Schüller (l.) und Kommandant Thomas Schmidt (r.). Den Wissenstest gemeistert haben (weiter, v. l.) Vitus Ausfelder, Fabian Baumann, Quirin Ausfelder und Andreas Maurer. © FFW

Im aktiven Dienst durfte der Kommandant drei Mitglieder begrüßten: Christian Haller, Maximilian Becker und Stefan Schneider. Auch einige Beförderungen gab es: Thomas Schmidt ist nun auch Brandmeister. Hauptfeuerwehrmänner sind Michael Zitzelsberger, Yannick Brandstetter, Paul Eigenbrod und Rick Eckebrecht, Feuerwehrmänner sind Ehsan Naderi und Maximilian Becker.

Auch langjährige Mitglieder wurden ausgezeichnet: Seit zehn Jahren sind Florian Huber, Tobias Würfl und Michael Zitzelsberger bei der Feuerwehr Langenbach aktiv, seit 20 Jahren Andreas Huber und Christian Karl. 40 Jahre hält Johann Meier der Feuerwehr schon die Treue.

Drei weitere Festeim Jubiläumsjahr

Dieses Jahr steht bei der Feuerwehr Langenbach ganz im Zeichen des 150-jährigen Bestehens. Mit einer Silvesterparty ist die Feuerwehr ins Jubiläumsjahr gestartet. Beim Patenbitten bei der Feuerwehr Ober- und Niederhummel Mitte Januar haben die Kameraden bewiesen, dass sie „genug Luft haben, so ein Fest durchzuziehen“, wie ihnen die Hummler Kameraden nach einem feucht-fröhlichen Abend mit lustigen Prüfungen bescheinigten. Somit steht dem Festwochenende am 20./21. Mai, der Sonnwendfeier Culinaria am 24. Juni und dem „Langen Tag der offenen Tore“ am 2. September nichts mehr im Weg. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren.

Gut zu wissen

Wer mehr über die Feuerwehr Langenbach erfahren oder aktiv mitarbeiten möchte, kann sich im Internet unter www.feuerwehr-langenbach.de informieren und Kontakt knüpfen.