Gut 100 Stunden Arbeit: TV-Cutter produziert seiner Feuerwehr aufwändigen Film zum Jubiläum

Von: Armin Forster

Michael Jakob Huber (30) hat den Film zum Jubiläum der Feuerwehr Langenbach produziert. © privat

Ein Langenbacher TV-Cutter hat seiner Feuerwehr zum Jubiläum ein Filmporträt gewidmet. Im Interview erzählt er die Story dahinter - und wir zeigen sein Video.

Langenbach – Dass die Feuerwehr Langenbach zu ihrem 150. Geburtstag gerne mal unkonventionelle Wege geht, haben schon die vielfältigen Veranstaltungen des Festjahrs gezeigt. Nun reiht sich dort ein weiteres besonderes Projekt ein: Seit dem Wochenende gibt es ein über 22-minütiges Filmporträt über die Wehr zu sehen. Wir haben dazu mit Michael Jakob Huber gesprochen: Der 30-jährige Langenbacher ist nicht nur Feuerwehrler aus Leidenschaft, sondern hat im Rahmen seines Ehrenamts nun auch sein berufliches Know-how als TV-Cutter bei ProSieben eingebracht.

Freisinger Tagblatt: Herr Huber, so einen aufwändigen Film über eine Dorffeuerwehr bekommt man nicht alle Tage zu sehen. Wie viel Arbeit hat Ihnen dieses Werk beschert?

Michael Jakob Huber: Ich hab’ knapp 100 Stunden investiert, dazu kamen noch Stunden von Freunden. Zum einen für die Drehs selbst, die meiste Zeit hat aber natürlich der Schnitt gefressen. Wäre das ein regulärer Kundenauftrag gewesen, läge der Wert bei etwa 8000 Euro.

Haben Sie als Mitglied der Feuerwehr etwas dafür bezahlt bekommen?

Ja, es gab eine Aufwandsentschädigung, damit wurden auch meine Fixkosten zum Beispiel für die Musiklizenzen ausgeglichen.

In den 22 Minuten gibt es Interviews von Führungskräften zu sehen und actionreiche Einsatzszenen. Wer kam darauf, so etwas zu produzieren?

Unser Vorsitzender Thomas Glier ist Anfang letzten Jahres auf mich zugekommen und meinte: „Wir könnten doch anlässlich des Jubiläums statt einer Festschrift – so wie es jede andere Feuerwehr macht – einen Film drehen.“ Er meinte dann noch: „Wenn du Lust hast, überleg dir doch was.“ (lacht) Ich hab’ mir dann das Konzept ausgedacht und die passende Dramaturgie. Mein Ziel war es, dass ernst erklärt wird, was die Feuerwehr macht und was Leute dazu bewegt, sich bei ihr zu engagieren. Und die Charaktere dann aber auch wieder aufgelockert und witzig zu zeigen.

Was bleibt Ihnen von den Dreharbeiten besonders in Erinnerung?

Ein Running Gag war wahnsinnig lustig, der kommt auch in den Outtakes am Ende des Films recht gut rüber: Wir hatten beim Dreh im Feuerwehrhaus ständig mit irgendwelchen Störgeräuschen zu kämpfen (lacht). Mal hat die Kühlung gebrummt, mal haben die Kirchglocken geläutet, mal hat die Lüftung gesurrt. Wir mussten dauernd warten und manchmal auch neu ansetzen.

Wie sah Ihr Zeitplan aus?

Die Interviews haben wir alle an einem Tag aufgenommen, immer paarweise. Und dann hab ich noch das ganze letzte Jahr über bei Übungen mitgedreht oder wir haben extra welche für die Dreharbeiten organisiert. Anfangs war es gar nicht geplant, dass das so aufwändig wird.

Wie sind Sie selbst eigentlich zur Wehr gekommen?

Mein Papa, Otto Huber, war schon immer bei der Feuerwehr, und da war bei meinem Bruder Andreas und mir sofort klar, dass wir auch zur Feuerwehr gehen. Bei mir ging es direkt mit zwölf Jahren in der Jugendfeuerwehr los. Es ist einfach eine gute Sache, etwas für die Gemeinschaft zu tun.

Ihr Film wurde am „Tag der offenen Tore“ zweimal live vor größerem Publikum gezeigt. Wie war das?

Ich arbeite seit zehn Jahren als Cutter. Das war jetzt aber etwas komplett Neues für mich, weil ich sonst immer nur fürs Fernsehen schneide und nie mitbekomme, wie die Leute live reagieren. Das hat gut getan – und war den enormen Aufwand wert.

