Freisings Kreis-SPD wettert: Die Staatsregierung hat viele wichtige Themen „verschlafen“

MdB Andreas Mehltretter ist überzeugt davon, dass am 8. Oktober in Bayern ein Wechsel her muss. © Josef Fuchs

Die Kreis-SPD hat sich am politischen Aschermittwoch die Parteivorsitzenden der bayerischen Regierungskoalition vorgeknöpft.

Langenbach – Eines war für die Genossen im vollbesetzten Nebenzimmer des Alten Wirts klar: Am 8. Oktober muss in Bayern ein Wechsel her. Dies hatten zuvor die beiden Redner beim Aschermittwoch der Kreis-SPD pointiert herausgearbeitet. Der Bundestagsabgeordnete Andreas Mehltretter, der kurzfristig für Landtagskandidatin Alina Graf eingesprungen war, und der Juso-Kreisvorsitzende und Bezirkstagskandidat Michael Firlus watschten vor allem die beiden Parteivorsitzenden der bayerischen Regierungskoalition ab.

So bescheinigte Mehltretter der Bayerischen Staatsregierung eine verheerende Bilanz, während die Ampel in Berlin in kurzer Zeit extrem erfolgreich gewesen sei. Das „S“ in CSU stehe allein für „Söder“ und nicht für „Sozial“. Die Versprechen des bayerischen Ministerpräsidenten hätten eine kürzere Halbwertszeit als die einer Verteidigungsministerin, und das Einzige, was in den vergangenen Jahren erfolgreich umgesetzt worden sei, seien die Maskengeschäfte von CSU-Parteimitgliedern gewesen. Ansonsten hätte die Staatsregierung das meiste „verschlafen“ und gefährde so den Wirtschaftsstandort Bayern. Der 31-jährige SPD-Kreisvorsitzende warf Söder strategische Wählertäuschung und im Falle der Aussage zum Zusammenhang einer Wahl von Florian Herrmann und dem Baustopp der 3. Startbahn sogar Erpressung vor. Deshalb gelte in Zukunft: „handeln statt reden, machen statt södern“.

Kritik an „Twitter-Trump“ Hubert Aiwanger

Nicht weniger schlecht kam bei Mehltretter der FW-Koalitionskollege Hubert Aiwanger davon. Der reklamiere für sich den „gesunden“ Menschenverstand, dabei sei der so gesund wie die armen Enten und Hühner in Schwandorf und Rosenheim, die man zuletzt wegen Vogelgrippe schlachten musste. Auch Bezirkstagskandidat Michael Firlus fand es befremdlich, dass der Wirtschaftsminister das Thema Schneekanonen priorisiere und damit die Freiheit Bayerns am Sudelfeld verteidige. Die Ansichten des „Twitter-Trumps“ und Klartextpolitikers aus Niederbayern seien aus der Zeit gefallen. Mit dem Handeln in den vergangenen Jahren würde die Staatsregierung alle Probleme schön auf die nächste Generation abwälzen, so der 23-jährige Juso-Kreisvorsitzende. Michael Firlus ist schon auf den nächsten Wahlkampf gespannt, „wenn die konservative Fußfessel der Bundesregierung von der FDP nicht mehr auf schwarz-weiß Bilder von Christian Lindner zurückgreifen kann“.

Andreas Mehltretter bescheinigte dem Bundes-Koalitionspartner gar mangelnde Lernfähigkeit, denn wenn man ständig nach Freiheit rufe und nur die Freiheit vom Joch des Tempolimits meine, dann fühlten sich die Leute verschaukelt. Auch den FDP-Kurs in der Verkehrspolitik, „wo die am liebsten eine Autobahn zwischen Langenbach und Hummel bauen würden“, könne er nicht verstehen, so der SPD-Bundestagsabgeordnete, der auch etwas Selbstironie beim Umgang mit der eigenen Partei durchblicken ließ. So lobte er die gut funktionierende Außenkommunikation und die Einigkeit beim Thema Waffenlieferungen in der Ampel. Er habe den Eindruck, einige bei FDP und Grünen würden am liebsten selbst die Kampfflieger in die Ukraine fliegen. „Wenn ich mir dieses Spektrum zwischen dem grünen Panzer-Toni und der linken Kapitulations-Sarah anschaue, bin ich froh, dass wir mit Olaf Scholz einen stabilen Kanzler haben, der seine Entscheidungen abgewogen trifft“, so Mehltretter.

Josef Fuchs

