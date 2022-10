Freisings Landwirte-Nachwuchs ist bestens ausgebildet

Bei der Freisprechungsfeier: (v. l.) Angelika Spitzer (Regierung von Oberbayern), Reinhard Menzel (Leiter AELF Ebersberg-Erding), Anita Meinelt (Vize-Landrätin), Andreas Gremminger, Lennart Waltmann, Stefan Gremminger, Maximilian Apfel, Lorenz Gumplinger, Patrizia Geil, Karl Schredl, Franz Braun, Bastian Ebner, Franz Heilmaier (Prüfungsausschussvorsitzender) und Katharina Binsteiner (Landwirtschaftsschule Erding). © Fuchs

Viel Rückendeckung für den Bauernstand gab es bei der Freisprechungsfeier für neun junge Landwirte.

Langenbach – Der Landkreis Freising hat neun neue Landwirte, die nun bei der Freisprechungsfeier im Gasthaus Alter Wirt in Langenbach ihre Abschlusszeugnisse erhielten. Die Regierung von Oberbayern gratulierte zusammen mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Ebersberg-Erding insgesamt 56 Absolventen zum erfolgreichen Bestehen der Prüfung.

Der Jahrgangsbeste, Johannes Lanzl, würde die Ausbildung zum Landwirt immer wieder machen, auch wenn die Zeit seit 2020 wegen der Corona-Maßnahmen nicht leicht, aber trotzdem eine immense Erfahrung gewesen sei. „Es war zwar im Betrieb immer brutal viel Arbeit, und es wurde teilweise später, aber im Ganzen eine unvergessliche Zeit und echt schee“, meinte der Absolvent aus Neuching mit einer Gesamtnote von 1,19. Lanzl hatte auch noch einen Appell an die Politik parat, die Landwirtschaft zukünftig attraktiver zu machen und die heimischen Landwirte zu stärken, „denn wir brauchen uns nicht zu schämen für das, was wir tun“.

Meinelt: Landwirte sind systemrelevant

Das sah auch Freisings Vize-Landrätin Anita Meinelt so, die den Absolventen bescheinigte: „Sie haben einen Beruf gewählt, der unglaublich wichtig für unsere Gesellschaft ist. Für mich absolut systemrelevant.“

40 der 56 Absolventen hatten die Ausbildung in Vollzeit mit einem Berufsgrundschuljahr und zwei Jahren Ausbildung in diversen landwirtschaftlichen Betrieben absolviert. Der Rest, darunter die meisten jungen Landwirte aus dem Kreis Freising, hatte die Ausbildung berufsbegleitend über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren im „Bildungsprogramm Landwirt“ (BiLa) durchgezogen und die Prüfung geschafft. „Eine der schwierigsten, weil sie voll in die Corona-Zeit fiel“, wie Franz Heilmaier, Vorsitzender des Prüfungsausschusses, sagte. Trotzdem hätten 90 Prozent der Prüflinge bestanden und dabei einen Notendurchschnitt von 2,74 erzielt.

Im schriftlichen Teil wurden die theoretischen Kenntnisse zu Pflanzenproduktion, Tierproduktion sowie Wirtschafts- und Soziallehre abgefragt, was für die meisten Auszubildenden kein Problem war. Bei der praktischen Prüfung musste in den Bereichen Tier- und Pflanzenproduktion jeweils eine Aufgabe wie etwa die korrekte Einstellung eines Pflugs oder der Kraftfuttereinsatz bei der Milchviehfütterung ausgearbeitet, geplant und durchgeführt werden. Davor hatten die meisten großen Respekt, erzählten einige Absolventen, weil Maschinen, Anlagen und Tiere in den Prüfungsbetrieben doch oft anders reagierten als in den Ausbildungsbetrieben.

Schmid: Nicht den alten Zeiten nachtrauern

„Mit der bestandenen Prüfung zum Landwirt habt ihr eine fundierte Ausbildung abgeschlossen, um die euch aktuell wohl mehr Bürger beneiden als in den letzten 30 Jahren. Nehmt die Chancen an, die sich auftun werden, und trauert nicht den alten Zeiten hinterher, die nicht wiederkommen“, gab der stellvertretende BBV-Kreisobmann, Georg Schmid, den Absolventen mit auf den Weg. Die Zukunft werde für die jungen Landwirte vor allem Veränderungen bringen, die es durch stetige Weiterbildung zu meistern gelte, waren sich Schmid und der Leiter des AELF Ebersberg-Erding, Reinhard Menzel, einig.

Für ihren weiteren beruflichen Werdegang legte Menzel den Absolventen nahe, den neugierigen Blick über den Tellerrand zu wagen, selbstreflektiert zu sein, um Dinge neu einzuordnen oder neue Schritte zu wagen und sich auch Zeit zu nehmen für andere Aufgaben und Aktivitäten im sozialen Umfeld und der Familie.

Josef Fuchs

