„Für Pendler darf es gerne unerträglich sein“: Langenbacher Gemeinderat beschließt Einbahnstraßen-Test

Von: Nico Bauer

Keine Zufahrt mehr: Dieser Bereich der Dorfstraße wird bei dem Verkehrsexperiment für Pkw und Motorräder gesperrt. © Bauer

Mit vielen Einbahnstraßen will die Gemeinde Langenbach den Schleichverkehr ausbremsen. Der Gemeinderat hat einen Test beschlossen.

Langenbach – Seit Jahrzehnten ärgern sich die Langenbacher über den Durchgangsverkehr im Umfeld der Dorfstraße. Jetzt bekommen die Autofahrer, die abkürzen oder geschlossene Bahnschranken vermeiden wollen, eine echte Aufgabe. Mit einer teilweisen Sperrung der Dorfstraße und einem Paket von Einbahnstraßen sollen dem Schleichverkehr Zeitgewinn und Spaß geraubt werden. Im Langenbacher Gemeinderat wurde für die mögliche Lösung nun bei zwei Gegenstimmen ein dreimonatiger Probebetrieb beschlossen.

Die ursprüngliche Idee war die teilweise Sperrung der Dorfstraße für den Durchgangsverkehr in Verbindung mit Einbahnstraßen. Laut Bürgermeisterin Susanne Hoyer ist das aber nicht möglich, weil ab Ende des Jahres eine Ampertal-Buslinie durch die Dorfstraße führen wird. Auch rechtlich gibt es keine Option, Busse entgegen der Einbahnstraße fahren zu lassen. Die daraufhin ausgetüftelte Lösung wurde kurz vor der Sitzung noch einmal modifiziert und dann sagte Hoyer, „dass das so funktionieren. Für die Anlieger muss es erträglich sein – und für Pendler darf es gerne unerträglich sein.“

Von Haag kommend biegen viele Autos Richtung Freising rechts ab in die Birkenstraße. Als Einbahnstraße soll sie das künftig verhindern. © Bauer

Das Herzstück des Plans ist die Sperrung der Dorfstraße zwischen Buchen- und Fichtenstraße. Parallel kann die Erlenstraße genutzt werden, aber diese soll als Spielstraße mit Schrittgeschwindigkeit ausgewiesen werden. Um diese beiden Wege herum werden sowohl die Birken- als auch die Erlenstraße zu Einbahnstraßen, sodass man im Zickzack fahren muss, um das Wohngebiet zu passieren. Von Haag kommende Fahrzeuge nutzen in Richtung Freising in der Regel die Birkenstraße, die nun eine Einbahnstraße wird.

Diese Pläne führten im Gemeinderat zu einer lebhaften Diskussion. Christine Stein war von der Lösung alles andere als überzeugt und kritisierte, „dass der Durchgangsverkehr nur in dem Wohngebiet verteilt wird. Die Autofahrer fahren weiter so, wie sie schon immer gefahren sind.“ Auch Florian Böck bezweifelte, dass sich der Langenbacher auf dem Weg zum REWE-Supermarkt zweimal an die Schranke stellen oder den Umweg über die Staatsstraße nehmen werde.

Die zwei Bahnschranken in Langenbach sind immer wieder minutenlang geschlossen. Die Warterei davor wollen sich Autofahrer sparen. © Bauer

Deutlich in der Mehrheit waren aber die Befürworter von Veränderungen. „Man kann das probieren, und die Sperrung wird einen bestimmten Prozentsatz abschrecken“, meinte Josef Wüst. Die Verteilung des Verkehrs über die Straßen ist für Eva Maria Bucksch ein Akt der Solidarität. Die Befürworter des Testbetriebs machten deutlich, dass man in den drei Monaten Fahrzeuge zählen und Anlieger befragen müsse. „Dieser Probebetrieb ist ergebnisoffen“, betonte Johannes Hehnen.

Nach dem Beschluss des Gemeinderats kann nun die mit der Polizei besprochene Einbahnstraßenregelung beschildert werden. Für die künftige Spielstraße in der Erlenstraße soll der Rückbau durch Schikanen dargestellt werden.

