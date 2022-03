„Furchtbar“: Ärger wegen unvollständiger Bauanträge in Langenbach

Teilen

Ärger um unvollständige Bauanträge gibt es derzeit in Langenbach. (Symbolbild) © dpa

Bauen in Langenbach ist kein Wunschkonzert: Die Gemeinde besteht auf klare Regeln. Aktuell sorgten drei Reihenhäuser für Aufregung im Gemeinderat.

Langenbach – Der „Dreispänner“ beschäftigte die Langenbacher Verwaltung nicht zum ersten Mal: Der ursprüngliche Antrag auf Bau dreier Reihenhäuser an der Eichlbrunnstraße stammte noch aus der Ära von Bürgermeister Josef Brückl. Schon damals hatte es Bedenken gegen das Vorhaben gegeben: wegen Dachgeschoßwohnungen und fehlender Stellplätze. Das Landratsamt hielt den Bau jedoch für genehmigungsfähig. Ein Bescheid, der seine Gültigkeit in der Zwischenzeit aber verloren hat. Es wurde nämlich nicht gebaut. Nun kam es zu einer erneuten Vorlage.

Im Gemeinderat entbrannte prompt eine rege Debatte darüber, was wichtiger sei: Wohnraum zu schaffen oder auf die Festsetzungen im Bebauungsplan zu bestehen. Als schärfster Kritiker des Bauvorhabens stellte sich Josef Wüst (FW) heraus. Er finde es furchtbar, ständig Bauanträge behandeln zu müssen, „die unvollständig“ seien. Dass die Stellplatzsatzung der Gemeinde „einfach ignoriert“ werde, sei ein Unding, ärgerte sich Wüst. Er monierte, dass die Dachwohnungen bei der Herstellung von Stellplätzen wieder nicht berücksichtigt worden seien. „Es sind neun Stellplätze von Nöten, ich sehe nur vier.“

Es fehlen Parkplätze

Johannes Hehnen (SPD) wollte wissen, warum die Dachgeschoßwohnungen so kritisiert werden. Belinda Schneider, Sachbearbeiterin im Bauamt, stellte klar: „Wegen der fehlenden Parkplätze.“ Michael Huber (UWL) gab unabhängig davon zu bedenken: „Wohnungen wären ja eigentlich erwünscht.“ Christa Summer (SPD) zog die Möglichkeit in Betracht, „unter Auflagen zuzustimmen“. Verena Juranowitsch (Grüne) konnte sich eine Vertagung inklusive einer Klärung des Sachverhalts vorstellen. Geschäftsleiter Bernhard Götz machte jedoch deutlich, dass es beim aktuellen Stand der Dinge nur zwei Möglichkeiten gebe: entweder zuzustimmen oder den Bauantrag abzulehnen. Dann sei die Genehmigungsbehörde im Landratsamt wieder am Zug, erklärte Götz.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Wüst sprach sich klar dafür aus, den Antrag abzulehnen. Wie er auf FT-Nachfrage erklärte, gehe es ihm vordergründig darum, dass Satzungen berücksichtigt würden. Unvollständige Pläne liefen eben Gefahr, dass sie nicht genehmigt würden. Und zwar unabhängig davon, ob das Landratsamt anderer Meinung sei. „Das Landratsamt kann uns überregeln“, sagte Wüst dazu. An seiner Einstellung ändere das nichts. Wüst hegte den Verdacht, dass Bauwerber bei den aktuellen Preisen versuchen würden, das Allerletzte aus ihren Projekten herauszuholen. „Das finde ich ärgerlich, ich werde mich nicht verbiegen“, stellte er klar. Im Gemeinderat erhielt Wüst Unterstützung von Josef Kratzer (FWO). „Ich kann dem nur zustimmen“, sagte er. Am Ende hob niemand die Hand für die das umstrittene Bauvorhaben.

Alexander Fischer

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.