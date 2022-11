Gemeinde Langenbach möchte weg von Öl und Gas

Teilen

Die Gemeinde Langenbach will künftig ohne fossile Energieträger wie zum Beispiel Gas auskommen. (Symbolbild) © Christoph Hardt via IMAGO

Ihre Liegenschaften will die Gemeinde Langenbach unabhängig machen von Öl und Gas. Deshalb denkt man nun über den Aufbau eines Nahwärmenetzes nach.

Langenbach – Die gemeindlichen Liegenschaften in Langenbach sollen energetisch zukunftstauglich gemacht werden. Dazu soll in der Ortsmitte möglicherweise ein Nahwärmenetz aufgebaut werden. Der Gemeinderat hatte in seiner nicht-öffentlichen Sitzung vom 25. Oktober ein Freisinger Ingenieurbüro mit den Planungen für ein entsprechendes Netz beauftragt. Dies teilte nun Bürgermeisterin Susanne Hoyer in der Ratssitzung am Dienstag mit.

Nahwärmenetz

Bei den kürzlich durchgeführten Überprüfungen der Gemeindeverwaltung bezüglich Energie-Einsparpotenzialen sei herausgekommen, dass Langenbach insgesamt sehr gut aufgestellt ist. Ausnahme seien die öffentlichen Liegenschaften, „dort wird nur mit Gas und Öl geheizt, berichtete Geschäftsleiter Bernhard Götz. „Davon wollen wir wegkommen, und so ist die Frage, ob wir dieses Thema mit dem Aufbau eines Nahwärmenetzes lösen können. Denn das Rathaus, der Bauhof, die Grundschule, das Lehrerwohnhaus, das Feuerwehrhaus und die Ismair-Villa liegen alle in einem Straßenzug, so dass es Sinn machen könnte, so etwas aufzubauen und zentral zu versorgen.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Beim nun erteilten Auftrag soll detailliert ermittelt werden, wie hoch die einzelnen Verbräuche und der jeweilige Zustand der Anlagen ist, um Optionen aufzuzeigen, wie die Liegenschaften zukünftig mit Energie versorgt werden können. Nach Möglichkeit solle bei der Betrachtung auch der Alte Wirt mit einbezogen werden, wünscht sich Bürgermeisterin Hoyer. Auf Basis der vom Ingenieurbüro abgelieferten Ergebnisse und Planungsvorschläge solle dann entschieden werden, wie weiter vorgegangen wird.

Weihnachtslichter

Ein weiteres Energiethema in Langenbach ist die Weihnachtsbeleuchtung. Die wird nun nach einer Bürgerbeteiligung im Gemeinde-Kurier deutlich reduziert. Der Energieverbrauch werde nahezu halbiert werden, gab die Ortschefin bekannt. Zum einen würden wesentlich weniger Leuchtmittel installiert, und alles was technisch möglich sei, ab 23 Uhr abgeschaltet.

Josef Fuchs

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.