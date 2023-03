Gemeinderat Langenbach: Von Umleitungen & Verzögerungen

Wegen der Fahrbahnerneuerung ist die Kreisstraße FS 13 gesperrt. bürgermeisterin Susanne Hoyer appellierte, die Strecke dringend einzuhalten. (Symbolbild). © Arno Burgi

Die Fahrradweg-Verlängerung nach Haag dauert länger, weil die Bahn ein zeitintensives Verfahren fordert. Das war nicht die einzige Neuigkeit, die es im Gemeinderat Langenbach gab.

Langenbach – Die Bahn, das neue Glasfasernetz und einige zukünftige und aktuelle Baustellen beschäftigten den Langenbacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Ein besonderes Schmankerl förderte CSU-Rätin Christine Stein mit ihrer Frage nach dem Baubeginn für die Radwegverlängerung an der Inkofener Straße gegenüber dem Sportplatz zutage. Das werde sich noch ziehen antwortete Verwaltungschef Bernhard Götz, da die Bahn, über deren Gleis der Radweg nach ein paar Metern führen würde, ein Planfeststellungsverfahren für die Maßnahme fordert. Da sich ein solches Verfahren noch Jahre ziehen könne, möchte Bürgermeisterin Susanne Hoyer weiter an der Sache dranbleiben und versuchen alternative Lösungen zu finden.

Umleitung unbedingt einhalten

Solche suchen erfahrungsgemäß auch einige Verkehrsteilnehmer bei den ab April beginnenden Fahrbahnerneuerungen der Kreisstraße FS 13 zwischen Langenbach und Kreisverkehr Haag/Inkofen. Die Rathauschefin warb deshalb um besondere Rücksichtnahme in den ersten Tagen und bat darum, die ausgeschilderten Umleitungsstrecken strikt einzuhalten. Sonderregelungen sollten ausschließlich den definierten Ausnahmefällen vorbehalten bleiben.

Zu Beginn der Sitzung war bereits der Tagesordnungspunkt zum Thema Windkraft in und um Langenbach verschoben worden, da es zu einem späteren Zeitpunkt einen Termin mit dem für den Landkreis zuständigen Planungsbüro geben soll, um konkrete Infos zu erhalten.

Glasfaser-Ausbau

Weitere Informationen wird es auch noch zum Glasfaserausbau in den Außenbereichen geben. Dort entschloss sich der Gemeinderat dazu, die Bürgermeisterin zu ermächtigen, demnächst eine Zweckvereinbarung mit dem Landkreis abzuschließen. Diese wird dazu dienen, eine zentrale Koordinationsstelle auf Landkreisebene zu schaffen, die alle derzeit noch in der Ausarbeitung befindlichen Förderprogramme für den Glasfaserausbau ausschöpfen soll. Durch eine zentrale Ausschreibung sollen Anbieter auch in den von der Telekom ausgesparten Randbereichen die Hausanschlüsse realisieren.

Lärmaktionsplan: Bitte mitmachen

Susanne Hoyer rief alle Bürger auf, sich an der Lärmaktionsplanung der Deutschen Bahn zu beteiligen. In der Beteiligungsphase können die Kommunen über die Plattform: www.laermaktionsplanung-schiene.de ihre Lärmsituation an den Schienenwegen des Bundes darstellen.

Über eine rege Teilnahme würde sich auch Gemeinderätin Verena Juranowitsch bei der Aktion Stadtradeln 2023 freuen. Diese findet von 18. Juni bis zum 8. Juli statt und startet diesmal mit einer Eröffnungstour zum Dorffest nach Langenbach.

Josef Fuchs