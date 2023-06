Betonlaster kippt über Böschung auf St 2350 bei Oberhummel: Fahrer schwerstverletzt

Von: Wolfgang Schnetz, Andrea Hermann

Teilen

Auf der Staatsstraße 2350 bei Oberhummel auf Höhe der Abfahrt zum „Gewerbegebiet an der FS 13“ ein Beton-Lkw umgestürzt. Der Fahrer wurde schwerstverletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Sechs Feuerwehren aus dem Landkreisgebiet, Rettungsdienste und Polizei sind vor Ort. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Seit 8 Uhr früh Donnerstag sind mehrere Feuerwehren, das BRK und ein Rettungshubschrauber im Einsatz: Ein Betonlaster ist auf der St 2350 umgekippt. Der schwerstverletzte Fahrer wurde in eine Klinik geflogen.

Langenbach/Oberhummel - Wie die Kreisbrandinspektion Freising offiziell meldet, ist an der Staatsstraße 2350 bei Oberhummel in Fahrtrichtung Moosburg auf Höhe der Abfahrt zum „Gewerbegebiet an der FS 13“ ein Beton-Lkw umgestürzt. Der Fahrer wurde dabei schwerstverletzt und musste mit dem angeforderten Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Insgesamt sind derzeit sechs Feuerwehren aus dem Landkreisgebiet, Rettungsdienste und Polizei vor Ort. Im Laufe des Tages wird die Bergung des Lasters anrollen. Weitere Details folgen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)