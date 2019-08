Grundschule Langenbach verabschiedet langjährige Lehrerin in den Ruhestand

Einen emotionalen Abschied hat die Grundschule Langenbach nicht nur den beiden vierten Klassen bereitet, sondern auch der langjährigen Lehrerin Barbara Weigand. Die beliebte Pädagogin wurde nach gut 40 Jahren Schuldienst in den Ruhestand verabschiedet.

Langenbach– Der Abschied von den Viertklässlern, die ab September weiterführende Schulen besuchen werden, fiel Ilona Vey, Rektorin an der Grundschule Langenbach, sichtlich schwer, hatte sie doch einen Teil der Schüler die vergangenen zwei Jahre als Klassenlehrerin begleitet. Und es war nicht der einzige Abschied an diesem Tag: Auch Barbara Weigand, die gut 40 Jahre im Schuldienst und seit 1991 Lehrerin an der Grundschule Langenbach war, wurde in den Ruhestand entlassen. Mit „Ruhe, Gelassenheit und einem Gespür für das Wesentliche“ habe die beliebte Pädagogin den Schülern – vorwiegend der ersten und zweiten Klasse – Lesen, Schreiben und Rechnen beigebracht, sie „im Sinne der Menschlichkeit erzogen“ und „auf das, was das Leben so mit sich bringt, vorbereitet“, lobte die Rektorin.

Mehr noch: Barbara Weigand musste die Bildungseinrichtung im Schuljahr 2009/2010 auch ein Jahr lang kommissarisch leiten, als der einstige Rektor Stephan Wiesheu vorzeitig in den Ruhestand gegangen war. Entsprechend positiv fiel das „Übertrittszeugnis in den Ruhestand“ aus, das Vey ihr überreichte: Hinter der Zeugnisbemerkung „Sozialverhalten“ stand „sehr gut“, und auch das „Lern- und Arbeitsverhalten“ hätte besser nicht sein können.

Spalier für die beliebte Lehrerin: Barbara Weigand wurde von den Kindern offiziell in den Ruhestand geschickt.

Ein „außerordentliches Engagement“ habe Barbara Weigand laut Ilona Vey bei der Schulbücherei an den Tag gelegt: Seit 2008 habe sie stets neue Projekte angestoßen, zahlreiche Autorenlesungen organisiert und der Leseförderung zu höchster Priorität verholfen. „Was wäre die Bücherei, hätte es die Barbara nicht gegeben“, blickte Vey zurück.

In ihrer „Schulzeit“ musste Barbara Weigand auch vier Lehrplanänderungen mittragen, wobei sie dies stets mit „Klarheit in der Sache, Struktur im Handeln und immer im Sinne der Bildung“ getan habe, lobte die Rektorin. Am Freitag aber hieß es schließlich, „die Schlüssel abzugeben, die Schultasche abzulegen und die Freiheit zu genießen“, wie Vey betonte. Und die vielen Dankesworte, Lieder und Geschenke entgegenzunehmen, die die Schüler, Lehrer und auch Bürgermeisterin Susanne Hoyer vorbereitet hatten. Ilona Vey sprach am Ende schließlich allen aus dem Herzen, als sie sagte: „Schön, dass du ein Teil unserer Schulfamilie warst. Wir werden Dich vermissen.“

