An der Bahnstrecke ist es testweise leise

Innovative Lärmschutzmaßnahmen werden gerade bei Langenbach getestet. Von Mini-Schallschutzwänden bis hin zur Drei-Meter-Wand mit speziellen Aufbauten ist an der Bahnstrecke gerade einiges zu sehen.

Langenbach – Seit geraumer Zeit schauen die Autofahrer entlang der ehemaligen B 11 (St 2350) fasziniert aus dem Fenster, wenn sie zwischen Marzling und Langenbach massiven Lärmschutz an der Bahnstrecke sehen, der irgendwo im nirgendwo steht. Bei dem skurrilen Bild handelt es sich um einen Testbereich neuartiger Lärmschutzmaßnahmen, die nun von der Deutschen Bahn vorgestellt wurden.

Bereits 2016 hatte das Bundesverkehrsministerium eine Innovationsoffensive gestartet, mit der bis 2025 der Lärm an neuen Bahnstrecken für Anlieger halbiert werden soll. Unternehmen konnten sich mit ihren Ideen bei der Bahn bewerben, und nach einem Auswahlverfahren werden nun beim Projekt „Innovative Schallschutzmaßnahmen an der Strecke München-Regensburg“ („I-LENA“) an der freien Strecke getestet.

Lärmschutz im Test: Verschiedene Varianten zwischen Marzling und Langenbach

Aktuell sind zwischen Marzling und Langenbach unterschiedliche Bereiche mit den verschiedensten Varianten bestückt. So wurden direkt an den Schienen Dämpfer und Abschirmungen angebracht, die die Schwingungen gleich im Ansatz vermindern sollen. Dazu kommen diverse neuartige Ideen: Mini-Schallschutzwände direkt an den Schienen, halbhohe Wände mit knapp einem Meter und klassische Drei-Meter-Wände mit speziellen Aufbauten.

Dominik Böcker, der bundesweit das Projekt „I-LENA“ für die Bahn leitet, stellte bei Langenbach die verschiedenen Bereiche vor. Ziel sei es immer, den Schall von der Bahnstrecke zu brechen und nach oben abzuleiten. Neben den einzelnen Stationen werden die Geräusche in verschiedenen Höhen und Entfernungen gemessen, sodass auch das dreistöckige Wohnhaus neben der Bahnlinie simuliert werden kann. „Die klassische Lärmschutzwand hat einfach die größte Wirkung“, sagte Böcker, wobei die Bahn die Ideen ergebnisoffen betrachte.

Messungen sollen Klarheit bringen

Bis 6. Dezember werden nun Messungen durchgeführt. „Entlang dieser Strecke haben wir einen schönen Mischverkehr mit diversen Personenzügen und auch Güterverkehr“, betonte Bahn-Sprecher Bernd Honerkamp. Nach den Messungen will man die Ergebnisse mit den beteiligten Firmen besprechen und die Anlagen gegebenenfalls noch einmal für eine zweite Messperiode nachzujustieren. Nach dem Probezeitraum sollen die Lärmschutzwände in der freien Landschaft dann wieder zurückgebaut werden.

Die Bahn hofft darauf, mit verbesserten Lärmschutzmaßnahmen bei den Verfahren für Neubaustrecken punkten zu können. Da es an Bestandsstrecken keine rechtliche Verpflichtung gibt, dürften moderne Lärmschutznachrüstungen zwischen Langenbach und Marzling allerdings noch länger auf sich warten lassen.

