„Ich mag euch alle“: Langenbachs Pfarrer Julian Tokarski bei Goldenem Priesterjubiläum gefeiert

50 Jahre aktiv als Pfarrer tätig

In Langenbach wurde jetzt Pfarrer Julian Tokarski anlässlich seines Goldenen Priesterjubiläums gewürdigt. Ein spezieller Wunsch bleibt ihm jedoch verwehrt.

Langenbach – Es war einfach eine Schau! Am 2. Juni hatte Pfarrer Julian Tokarski sein 50. Jahr als aktiv tätiger Pfarrer vollendet. Aus diesem Anlass bereitete ihm der Pfarrgemeinderat Langenbach/Oberhummel, unterstützt von zahlreichen Helfern, am Sonntag auf dem Kirchplatz ein rauschendes Fest. Vorangegangen war ein Gottesdienst in St. Nikolaus von Flüe, bei dem Moosburgs Stadtpfarrer, Domkapitular Reinhold Föckersperger, der Festprediger war. Diakon Christoph Gasteiger fungierte bei der Messfeier als Assistenz. Die musikalische Gestaltung der Eucharistiefeier hatten der Männerchor Langenbach unter der Leitung von Hans Meier jun. und die Bläsergruppe Feger-Spezies übernommen.

Alle fahnentragenden Vereine aus dem Pfarrverband waren mit ihren Abordnungen zum Festgottesdienst gekommen. Sie geleiteten Tokarski, Föckersperger und Thomas Kick, den Vorsitzenden des Pfarrgemeinderats, mit dem Altardienst in die fast voll besetzte Pfarrkirche. Dort würdigte der Moosburger Stadtpfarrer den Jubilar. Dabei ließ der Prediger keinen Zweifel daran: Der Priester ist der Sämann. „Der Sämann (aber) produziert nicht, sondern er stellt sich in den Dienst eines anderen, der allein die Macht hat, wachsen zu lassen.“ Und: „Gott braucht uns, damit seine Saat vom Acker kommt.“ Kurzfristiger Erfolg zähle dabei allerdings nicht, daran ließ Föckersperger keinen Zweifel. Das Wachsen brauche Zeit. 50 Jahre priesterlicher Dienst heiße „Zeugnis (zu geben) für einen Glauben, der uns befreien will“, heiße mehr säen als ernten, in dem Wissen, „dass Geben seliger ist als Nehmen“.

Der Kindergarten und Corona forderten ihn

Thomas Kick ging in seiner Rede wie der Domkapitular auf den Werdegang des Pfarrers ein und erinnerte besonders an die schwierige Zeit, „die uns die Corona-Bedingungen auferlegten“, an die Diskussionen und offenen Fragen im Missbrauchsskandal sowie die Kirchenaustritte „auch in unserem Pfarrverband (...), die Dich manchmal verzweifeln ließen“. Nicht zu vergessen die Schwierigkeiten beim Neubau des Kindergartens Arche Noah, die Tokarski sogar zu der Aussage veranlasst hatten: „Wenn das so weitergeht, lege ich mein Amt nieder!“

Nicht jedes Berufsleben verlaufe „über so viele unterschiedliche Stationen“, stellte Kick fest – mit Momenten, „die manchmal an die Grenze der Belastbarkeit reichen“. Und er fragte: „Welche Berufstätigkeit wird heute noch über 50 Jahre aktiv ausgeübt?“ Der Jubilar habe sie mit „der Kraft Gottes, dem Wegweiser Jesu und dem Beistand Mariens“ bewältigt. Kick wünschte im Namen des Pfarrgemeinderats, der Kirchenverwaltungen, „aller Gäste und Christen unseres Pfarrverbands vor allem Gesundheit, Gottvertrauen, Gelassenheit und Zufriedenheit“ für den Ruhestand. Im Gepäck hatte er eine Jubiläumskerze, die auf dem Altar schon ihr Licht verbreitete, außerdem „einen guten Tropfen Wein“ und ein Geldgeschenk für einen „Paramenten- oder Messkoffer für liturgische Gegenstände“.

Langenbachs Bürgermeisterin Susanne Hoyer gab in ihrem Grußwort ihrer Hochachtung für einen „wahrhaft bemerkenswerten Meilenstein“ Ausdruck, „ein halbes Jahrhundert lang die Botschaft der Nächstenliebe und des Glaubens verkündet“ zu haben. Sie kenne keinen Bürgermeister, scherzte die Rathauschefin, der so lange im Dienst gewesen sei. Als Geschenk hatte Hoyer eine Schale mit allerlei Köstlichkeiten dabei. Die Ministranten überreichten eine Collage mit Bildern aus den vergangenen Jahren. Eittings Bürgermeister Reinhard Huber überbrachte die Glückwünsche seiner Gemeinde, zu der Gaden politisch gehört.

Wehmut vor dem nahenden Umzug

Noch vor dem Schlusslied, dem „Großer Gott, wir loben dich“, ließ Tokarski sein priesterliches Leben noch einmal Revue passieren und stellt fest: „Ich bin glücklich, Priester geworden zu sein.“ Und: „Ich mag euch alle.“ Etwas wehmütig musste der Pfarrer feststellen: „Ich bin (eigentlich) hier zu Hause!“ Er muss nämlich den Pfarrhof in Langenbach verlassen. Sein und seiner Pfarrhaushälterin neues Heim wird im Spätherbst das Pfarrhaus in Marquartstein sein. Im Pfarrhof in Langenbach zu bleiben, wurde ihm, entgegen seinem Wunsch, nicht gewährt.

Ab 1. September 2023 werden die Pfarreien Langenbach und Oberhummel mit den Filialkirchengemeinden Gaden, Hangenham und Kleinviecht dem Pfarrverband Zolling mit den Pfarreien St. Johannes Baptist, Zolling, St. Laurentius, Haag, St. Martin, Inkofen, und St. Georg, Oberappersdorf, zugeschlagen (hier geht‘s zum Bericht).

Raimund Lex

