Jeder kann Blühpate werden: So antwortet ein Niederhummler Landwirt auf das Bienenbegehren

Als Antwort auf das Bienenbegehren will Landwirt Martin Wildgruber 5000 Quadratmeter Blühfläche anlegen. Denn er sieht nicht nur die Bauern, sondern auch die Bürger in der Pflicht.

Niederhummel – Martin Wildgruber steht auf dem schmalen Weg zwischen zwei Feldern. Sein Blick schweift über den frisch aufgeforsteten Wald, Linde und Wildkirsche wachsen hier. Unterhalb liegt ein knapp 5000 Quadratmeter großer Acker. Gerade wachsen darauf nur Klee und ein bisschen Unkraut. Doch schon bald soll hier eine bunte Blühfläche stehen – ein Paradies für Bienen und andere Insekten. Jeder, der möchte, kann eine Patenschaft übernehmen und das Projekt so mitfinanzieren.

Die Blühfläche entlang der Zugstrecke zwischen Langenbach und Moosburg ist Wildgrubers Antwort auf das Volksbegehren „Rettet die Bienen“. Der 45-Jährige ist Haupterwerbslandwirt mit Leib und Seele. Seinen Hof mit den heute 35 Kühen und den Grund hat er von seinen Eltern übernommen. So werden es hoffentlich auch einmal seine Söhne, der achtjährige Benedikt und der sechs Jahre alte Simon, machen. „Wir sind nur Gast auf Erden“, zitiert Wildgruber das Kirchenlied. „Wir haben unseren Grund und Boden geerbt und wollen ihn weitervererben.“

Doch die Auflagen und Regelungen, die ein Landwirt heutzutage erfüllen müsse, seien enorm. Verschärft werde die ohnehin schon schwierige Situation durch das Bienen-Begehren, für das im Landkreis 18,5 Prozent der Bürger gestimmt haben. „Das ist ein viel zu massiver Eingriff ins Privateigentum“, sagt der Niederhummler. Weil er es ungerecht findet, dass die Landwirte, die ohnehin oft den Buhmann machen müssten, erneut an den Pranger gestellt würden, hat sich Wildgruber etwas überlegt, um jeden einzelnen zu animieren, etwas für den Schutz der Insekten zu tun.

„Hier war Getreide drauf, heuer sollte es Sojabohne werden“, sagt Wildgruber und deutet auf den Acker unterhalb des Waldes. Doch im Sommer sollen dort nun bunte Blumen blühen. Das Konzept ist einfach: Wer möchte, kann für 50 Euro Pate für eine 100 Quadratmeter große Parzelle werden. „Die Patenschaft läuft ein Jahr und kann bis zu fünf Jahre verlängert werden“, erklärt Wildgruber. Im Mai will er dort eine mehrjähriges, einheimisches und zertifizierte Saatgutmischung ausbringen – blühende Kräuter, Kleearten und mehrjährige Stauden. „Auf Dünger und Pflanzenschutzmittel wird komplett verzichtet.“ Der Landwirt betont: „Diese Flächen werden nicht zusätzlich gefördert.“

„Jeder, der sich engagieren will, soll das tun können“

Transparenz ist das Wichtigste für Wildgruber und seine Frau Susanne, die sich um die Verwaltung kümmert. „Uns geht es nicht darum, unsere Flächen besser zu vermarkten als beispielsweise mit dem Getreideanbau.“ Die Wildgrubers möchten denen, die zu Hause keinen Platz für bienenfreundliche Pflanzen haben, eine Alternative bieten – und die Möglichkeit, sich am Naturschutz zu beteiligen. Gleichzeitig möchten sie ihnen das Leben und die Arbeit in der Landwirtschaft näherbringen. Kürzlich seien etwa 40 Leute auf dem Hof in Niederhummel gewesen, um sich die angehende Blühfläche vorab anzuschauen. Solche Treffen will Wildgruber gerne öfter machen, das nächste im Sommer, wenn die Wiese blüht. „In der Zwischenzeit informieren wir die Leute in einer WhatsApp-Gruppe über den Verlauf.“ Wer möchte, könne natürlich jederzeit vor Ort vorbeikommen.

Wildgrubers Idee ist nicht neu. „Ich bin bloß auf den Zug aufgesprungen.“ Dass er so viel und so positive Resonanz bekommt, hätte er nicht gedacht. Mittlerweile haben sich schon über 100 Interessierte gemeldet – aus Freising, Dachau, Erding, Moosburg, ein Blühpate kommt sogar aus Regensburg. Wegen des großen Andrangs muss Wildgruber nun expandieren. Daher soll der Acker auf der anderen Seite des schmalen Feldwegs soll nun auch zur Blühfläche werden. „Ich wollte niemanden abweisen. Jeder, der sich engagieren will, soll das tun können.“ Denn Artenschutz funktioniere nur, wenn alle mitmachen.

Gut zu wissen

Wer Interesse an einer Blühpatenschaft hat, meldet sich bei Martin Wildgruber unter martin.wildgruber@mail.de.

