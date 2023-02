Generationswechsel bahnt sich an: Beim Kinderfasching in Langenbach feiern jetzt auch die Schlümpfe mit

Von: Andrea Hermann

Feierten gemeinsam Fasching: Vader Abraham und die Schlümpfe sowie die Pinguine „Plitsch“ und „Platsch“. © Hermann

Zweimal ausverkauftes Haus, zweimal beste Stimmung: Der Langenbacher Kinderfasching war ein voller Erfolg. Bei der Elterninitiative denkt man aktuell über einen Generationswechsel nach.

Langenbach – Zwei Tage lang wurde am Wochenende im Bürgersaal getanzt, gespielt und gefeiert – zur Freude der vielen kleinen Faschingsfans. Dabei durften sich die Gäste nach der Corona-Zwangspause nicht nur auf ein Wiedersehen mit den Pinguinen „Plitsch“ und „Platsch“, in deren Rollen wieder Bürgermeisterin Susanne Hoyer und Tanja Simonis geschlüpft waren, sowie die Clowns freuen, sondern auch über den Besuch der Schlümpfe. Und die werden die kleinen und großen Narren möglicherweise noch öfters sehen.

Gespannt und begeistert verfolgten die kleinen und großen Faschingsgäste den Auftritt der Langenbacher Garde – hier der Paartanz zum Lied „Footloose“. © Hermann

Ein buntes Programm hatte sich die Elterninitiative Kinderfasching wieder einfallen lassen: Luftballon-Spiele, „Schnüre schnappen“, „Bob fahren“ und Polonaisen gehörten ebenso zum Programm wie die Auftritte der Kinder- und Jugendgarde Langenbach sowie der Kindergarden Moosburg (Samstag) und Zolling (Sonntag). Die vielen Stimmungsraketen, die an den beiden Tagen gezündet wurden, bewiesen, dass die Kinder sehr viel Spaß hatten.

Ein Wiedersehen mit „Plitsch“ (Susanne Hoyer, l.) und „Platsch“ (Tanja Simonis, r.) sowie den Clowns (hinten, v. l.: Claudia Bortolotti, Silvia Manhart-Hehnen, Victoria Hehnen und Angelika Gastl) gab’s am Wochenende. © Hermann

Kinderfasching wird seit über 40 Jahren in Langenbach gefeiert

Dass heuer neben „Plitsch“ und „Platsch“ erstmals auch Papa Schlumpf (Franziska Kunda), Schlumpfine (Laura Bortolotti), Schlaubi-schlumpf (Kathrin Neumair) sowie Vader Abraham (Christian Huber) und Gargamel (Frederik Pütter) mitfeierten, freute die Kleinen. Und wenn es nach dem Organisationsteam um Ingrid Würfl und Tanja Simonis geht, dürfen die Schlümpfe künftig gerne das Zepter übernehmen. Angedacht ist laut Würfl, dass dadurch langsam aber sicher ein Generationswechsel stattfindet. Auch Susanne Hoyer würde sich freuen, wenn junge Mütter und Väter diese Traditionsveranstaltung, die vor über 40 Jahren ins Leben gerufen worden ist, weiterführen. Die Bürgermeisterin selbst gibt seit über zehn Jahren den Pinguin „Plitsch“ und freute sich am Wochenende wieder riesig darüber, welche Freude die vielen Mädchen und Buben hatten.

Die Schlümpfe und „Vader Abraham“ feierten heuer erstmals mit: (v. l.) Christian Huber, Laura Bortolotti, Franziska Kunda und Kathrin Neumair. © Hermann

Auch wenn künftig möglicherweise die Schlümpfe die Veranstaltung übernehmen und neue Ideen mitbringen werden, so wird man vermutlich an einer Tradition festhalten: Die Traumgeschichte, die zum Ende jedes Langenbacher Kinderfaschings vorgelesen wird und bei der das junge Partyvolk entspannen und zur Ruhe kommen soll, ist der beliebte Schlusspunkt.

Viele bunte Luftballons flogen beim Kinderfasching durch den Saal – zur großen Freude der kleinen Narren. © Hermann

Närrisches Finale in Langenbach

Bunt und lustig wird es am Samstag, 18. Februar, in Langenbach, wenn der Vaschingsferein Langenbach zum Faschingsumzug einlädt. Warm-up mit DJ und Bar ist ab 13 Uhr am Sparkassen-Parkplatz, um 14 Uhr beginnt der Gaudiwurm.

