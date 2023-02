Weitschießen-Europameisterschaft: Dreimal Edelmetall für Oberhummel

Mit der U19-Nationalmannschaft feierte Felix Karpfinger (l.) den Europameistertitel. Zum Team gehörten außerdem (v. l.) Johannes Michl, Mike und Kilian Reschberger. © DESV

Die beiden Oberhummler Weitschützen Felix Karpfinger und Maxi Kloiber kehrten mit drei Medaillen von den Europameisterschaften in Unterneukirchen zurück.

Oberhummel - Vor allem Karpfinger war mit seiner Ausbeute zufrieden: Er steuerte beim Titelgewinn des deutschen U19-Teams die drittbeste Weite des Mannschaftswettbewerbs bei. Am Sonntag gewann der gebürtige Erdinger im U19-Einzelfinale der besten sechs Schützen Silber – hinter dem überragenden Österreicher Andreas Knaus.

Sein Hummler Teamkollege Maxi Kloiber konnte bei der U23-Mannschafts-EM am Samstag sein Potential nicht ausschöpfen, gewann aber mit dem deutschen Team trotzdem Silber hinter den dominanten rot-weiß-roten Weitschützen. Für das Einzelfinale konnte sich der 19-Jährige mit der achtbesten Weite nicht mehr qualifizieren.

Felix Karpfingers bester Schuss ging 101,28 Meter weit

Dafür machte Felix Karpfinger gleich mit seinem ersten Versuch über 98,59 Metern im U19-Teamwettbewerb deutlich, dass heuer mit ihm ganz vorne zu rechnen ist. Sein bester Schuss landete auf der Asphaltbahn in Unterneukirchen im dritten Durchgang bei 101,28 Metern und damit knapp hinter den beiden Führenden Andreas Knaus (AUT, 108,41 m) und Johannes Michl (GER, 102,53 m). „Herauszuheben ist bei Felix, dass er, obwohl er mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, unwahrscheinlich an Konstanz und Souveränität zugelegt hat und hier fünf gültige Versuche mit vernünftiger Weite gesetzt hat“, lobte SCO-Trainer Florian Kloiber.

Da auch die beiden anderen deutschen Schützen Mike und Kilian Reschberger vor den weiteren Österreichern auf den Plätzen fünf und sechs landeten, gewann Deutschland bei der U19 mit insgesamt 295,12 Metern vor Österreich (286,81 m) und Litauen (271,42 m).

In der Altersklasse U 23 drehten die rot-weiß-roten Schützen den Spieß um

Bei der Teamwertung in der Altersklasse U 23 drehten die rot-weiß-roten Schützen den Spieß um. Angeführt vom überragenden Peter Neubauer (124,05 m) verwiesen auch Andreas Knaus und Sebastian Sommerer die Konkurrenz auf die Plätze. Österreich gewann mit 344,50 Metern haushoch vor dem deutschen Team (312,38 m). Das war bereits geschwächt in den Wettbewerb gestartet, da Topschütze Lukas Michl krankheitsbedingt passen musste. Dazu lief es für die Nummer zwei im Team, Maxi Kloiber, überhaupt nicht nach Wunsch. Der Hummler kam über 99,19 Meter nicht hinaus und belegte am Ende Platz acht. Dritter bei den unter 23-Jährigen wurde Italien.

Das U23-Team freute sich über die Silbermedaille: (v. l.) Bastian Simon, Johannes Michl, Marcel Menacher und Maxi Kloiber. © DESV

Am Sonntag zeigte Felix Karpfinger im U19-Einzelfinale seine ganze Klasse: Im zweiten Versuch beförderte er den Stock auf 120,75 Meter und übernahm kurzzeitig sogar die Führung. Doch der Österreicher Andreas Knaus konnte im vierten Versuch kontern, erzielte 129,21 Meter und schnappte sich die Goldmedaille. Bronze ging an den Deutschen Johannes Michl, der in seinem vierten Durchgang (120,16 m) nur ganz knapp hinter Felix Karpfinger landete.

