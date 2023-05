Keine Abkürzungen durchs Nachbardorf: Sorgen in Niederhummel wegen Sperrung bei Oberhummel

Klare Botschaft im Langenbacher Gemeinderat

Wegen der nahenden Sperrung bei Oberhummel sorgt man sich in der Gemeinde Langenbach nun um den Verkehr in Niederhummel. Dem Dorf sollen nun Kontrollen helfen.

Langenbach – In Oberhummel wird es bald ruhig: Eine Vollsanierung der Kreisstraße FS 13 zwischen der Staatsstraße 2350 und dem Ortseingang beginnt am Montag, 15. Mai. Für Niederhummel hingegen befürchten die Mitglieder des Langenbacher Gemeinderats nun übermäßig viel Verkehr.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Um die voll gesperrte Baustelle in Zukunft zu umfahren, empfehlen die Verantwortlichen die weitreichende Umleitung über Moosburg. Bürgermeisterin Susanne Hoyer, so wurde am Dienstag in der Sitzung deutlich, befürchtet allerdings, dass Navigationssysteme und Ortskundige das Nachbardorf Niederhummel nutzen, um ihre Route zu verkürzen. Bis zur Fertigstellung sollen deshalb vermehrt Kontrollen auf den Umleitungsstrecken, insbesondere in Niederhummel, stattfinden.

+ Saniert und deshalb gesperrt wird bald die Strecke zwischen der St 2350 (Ex-B 11) und Oberhummel (rot). Nun fürchtet Niederhummel, den Umleitungsverkehr im großen Stil abzubekommen. Dass stattdessen die empfohlene Umleitung (gelb) genutzt wird, dafür sollen nun vermehrte Kontrollen sorgen. © Grafik: LRA

Im Gegensatz zu der erst kürzlich fertiggestellten Baustelle zwischen dem Kreisverkehr bei Haag und Langenbach, bei der lediglich eine Deckensanierung durchgeführt wurde, handelt es sich bei den Oberhummler Bauarbeiten um einen Vollausbau. Die Straßenerneuerung umfasst zudem verschiedene Arbeiten wie Kanal, Telekommunikationsleitungen und Strom. Auch die Zufahrten zu den Gewerbegebieten werden betroffen sein. Das braucht Zeit – planmäßig bis Ende August 2023. Anlieger können die Straße eingeschränkt nutzen.

Alice Majewski

Straßensanierung bei Oberhummel: Was genau geplant ist Der Landkreis Freising und die Gemeinde Langenbach erneuern in Zusammenarbeit die Fahrbahn der Kreisstraße FS 13 einschließlich der Zufahrten zu den Gewerbegebieten. Im Zuge der Baumaßnahme werden zudem verschiedene Arbeiten von Kanal, Telekommunikationslinien und Strom durchgeführt. Die Bauarbeiten finden von 15. Mai bis voraussichtlich Ende August 2023 statt. In diesem Zeitraum ist die Strecke für den gesamten Verkehr voll gesperrt. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Anlieger können die Straße mit Einschränkungen nutzen, um zu ihren Anwesen zu gelangen. Der Verkehr aus Richtung Langenbach wird bereits ab der Staatsstraße 2350 nach Moosburg zur St 2085 und zur St 2331 Rosenau über die ED 24 sowie die ED 19 wieder auf die FS 13 in Richtung Oberhummel umgeleitet. Die Umleitung für die Gegenrichtung erfolgt analog.

Quelle: Landratsamt Freising

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.