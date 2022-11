kfd Hummel-Gaden wird zum Auslaufmodell: Neuer Verein „Isar-Frauen“ will unabhängig agieren

Führen die „Isar-Frauen“ an: (v. l.) Kassierin Eva Stoewer, Franziska Seitzl (2. Vorsitzende), Teresa Mair (Vorsitzende) und Monika Schwarzbözl (Schriftführerin). Die 100-jährige Katholische Frauengemeinschaft Hummel-Gaden soll in dem neuen Verein aufgehen. © Lex

Die kfd Hummel-Gaden hatte eigentlich zum Adventstee geladen. Doch dann gab es überraschende Fakten für die Mitglieder, deren Verein bald Geschichte ist.

Niederhummel – Zu einem „Adventstee“ hatte die Katholische Frauengemeinschaft Hummel-Gaden (kfd) für Sonntagnachmittag in das Wirtshaus Am Dorfbrunnen nach Niederhummel eingeladen. Von den rund 170 Mitgliedern nahmen rund 50 Frauen an dem eigentlich besinnlichen Treffen teil. Allerdings gab es auch überraschende Fakten, die den restlichen Nachmittag stark beeinflussten.

Es begann mit einer Begrüßung der kfd-Vorsitzenden Lydia Zollner. Es werde ein gemütlicher Nachmittag werden, vermutete Zollner, bei Kaffee und Tee, bei Torten und zum Abschluss einer Gulaschsuppe. Die noch bis Oktober 2023 amtierende Chefin kündigte ein kurzes Theaterstück an und gespielte Witze, und begann dann mit einer zum Nachdenken anregenden Geschichte von Günther Göpfer mit dem Titel „Vorweihnachtliche Tage“.

Lydia Zollner und ihre Vorstandskolleginnen werden ihre Arbeit für die kfd Ende nächsten Jahres beenden. © Lex

Dann war es mit der Besinnlichkeit allerdings vorbei. Lydia Zollner ließ die Zeit noch einmal aufleben, als man sich im Herbst 2021 – auch nach langem Hin und Her und unter massiver Einwirkung von Langenbachs Bürgermeisterin Susanne Hoyer – nicht auf einen neuen Vorstand für die kfd hatte einigen können. Schließlich hatte sich der alte Vorstand bereiterklärt, übergangsweise für zwei Jahre weiterzumachen: unter der Prämisse, dass dann neue, jüngere Frauen die Amtsgeschäfte übernehmen. Teresa Mair stellte sich als kommende Vorsitzende vor, Franziska Seitzl als Stellvertreterin und Eva Stoewer wurde als Kassiererin designiert. Schriftführerin sollte Monika Schwarzbözl bleiben. Schon damals sprachen die jungen Frauen von „Strukturänderungen“, die sie für nötig halten würden, ohne diese allerdings näher zu erklären.

100-jährige kfd wird nicht fortgeführt

Im Rahmen des Adventstees wurde nun der Stand der Dinge präzisiert: Die für die Weiterführung der kfd gedachte neue Führungsriege hat inzwischen einen Verein namens „Isar-Frauen Hummel-Gaden“ angemeldet, eine Satzung kreiert und sich als Vorstandschaft im Vereinsregister eintragen lassen. Die kfd, die in diesem Jahr noch ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert hatte, wird demnach nicht fortgeführt. Vielmehr streben die Isar-Frauen Hummel-Gaden den Übertritt der jetzigen Mitglieder in den neuen Verein an, und das bis spätestens 31. Dezember 2023. Entsprechende Kündigungs- bzw. Beitrittserklärungen wurden blanko im Wirtshaus verteilt.

Manche Teilnehmerin am „Adventstee“ wirkte schon etwas erschrocken über die neuen Vorhaben für die Frauen in Hummel und Gaden. © Lex

Natürlich hoffen die jungen Damen, dass neben den jetzigen Mitgliedern der kfd viele neue gewonnen werden können, dass sich auch „die jungen Frauen für den Verein begeistern können“, so Mair. Zweck der Isar-Frauen soll der „Zusammenschluss von Frauen (sein), die als einzelne, wie in Gemeinschaft Verantwortung und Aufgaben im Bereich Familie, Beruf und Gesellschaft übernehmen“, wie es in der Satzung heißt. Der Bereich christliche Kirche ist in der Satzung des Quasi-Nachfolgers des „Vereins christlicher Mütter“ – gegründet 1922 und 1967 in die Katholische Frauengemeinschaft Deutschland überführt – ausdrücklich nicht erwähnt. Man wolle „politisch und konfessionell unabhängig und neutral agieren“.

Zankapfel wird beseitigt

Vor Ort solle im Prinzip alles so bleiben, wie es ist, wurde mündlich versichert: mit Veranstaltungen wie Frauenfasching, kirchlichen Veranstaltungen, gemeinsamen Ausflügen, Kochkursen, Adventsmarkt und Weihnachtsfeier. Einen Dachverband gibt es nicht, überregionale oder gar bundesweite Vorhaben sind somit nicht geplant. Das bedeutet, dass der langjährige Zankapfel, der Mitgliedsbeitrag, voll im Verein verbleibt. Derzeit beträgt er 36 Euro pro Jahr, wovon ein Großteil an den Diözesanverband abzuführen ist.

Der verwendet diese Beträge unter anderem für überregionale Projekte, etwa für das Erste Bundeserziehungsgeldgesetz (2001), Mütterkuren als Pflichtleistungen der Krankenkassen (2007) oder für die kfd-Unterschriften-Aktion „Geschieden-Wiederverheiratete“ (2011). Dazu kommen beispielsweise die Notrufnummer für von Gewalt betroffene Frauen (2013), die Stärkung der Palliativ- und Hospizversorgung (2015) und das Projekt „Frauen.Macht.Kirche“ – eine Wiederaufnahme der Diskussion um Dienste und Ämter von Frauen in der Kirche (2015).

Wichtige Meilensteine waren in der Vergangenheit auch „Nein heißt nein – Bundestag beschließt Änderung des Sexualstrafrechts“ (2016) und die „Zulassung Geschieden-Wiederverheirateter zu den Sakramenten“, die jetzt zumindest im Einzelfall möglich ist (2017).

2020 wurden zusätzlich über 131.000 Unterschriften für eine geschlechtergerechte Kirche gesammelt. Angestrebt wird dabei die gerechte Teilhabe von Frauen in der Kirche. Die kfd engagiert sich auf Landes- und Bundesebene für gerechte, gewaltfreie und nachhaltige Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Einen Welt, sie handelt ökumenisch und lernt mit Frauen anderer Religionen, das Miteinander der Generationen wird dadurch gefördert.

Der neue Jahresbeitrag für die „Isar-Frauen“ soll nun 25 Euro betragen. Für überörtliche Vorhaben muss nichts abgeführt werden.

Raimund Lex

