Kita-Aktion: Beim Gemüse macht den Langenbacher „AckerRackern“ keiner etwas vor

Um einen Bezug zur Natur zu erhalten, gibt es an der Langenbacher Kita Arche Noah seit 2021 die Aktion „AckerRacker“. Nun wurde zum zweiten Mal geerntet.

Langenbach – Bereits zum zweiten Mal dürfen die fleißigen Pflanzer im Kinderhaus Arche Noah ernten: Auf dem kitaeigenen Acker bauen die Kleinen seit 2021 im Rahmen der Aktion „AckerRacker“ bis zu 25 verschiedene Gemüsearten an. Ins Leben gerufen wurde die Aktion als Bildungsprogramm vom Acker e. V., erklärt Katharina Rudolph, die Regionalkoordinatorin für Oberbayern:

Die Aktion erklärt

„AckerRacker“ ist ein Bildungsprogramm des Vereins Acker e. V. mit Sitz in Berlin und Brandenburg, in dem Kitakinder gemeinsam mit ihrem Erziehungspersonal eigenes Gemüse anbauen und die Natur mit allen Sinnen entdecken. Seit 2015 haben rund 40.000 Kinder an dem Programm teilgenommen. Im laufenden Jahr 2022 ackern mehr als 13.000 Kids an rund 350 Kitas in Deutschland, Österreich und der Schweiz.