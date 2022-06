Kommunikation ist Trumpf: Hoopers-Turnier in Oberhummel fordert Hunde und Besitzer

Am 25./26. Juni auf dem Sportplatz

Wenn am 25./26. Juni das Hoopers-Turnier auf dem Sportplatz Oberhummel steigt, gibt es eine noch recht junge Hundesportart zu bestaunen.

Oberhummel – Normalerweise wird am Sportplatz in Oberhummel Fußball gespielt – am 25. und 26. Juni wird es dort aber tierisch zugehen: Beim Hoopers-Turnier stehen die Hunde und ihre Frauchen und Herrchen im Vordergrund. Organisatorin Andrea Huber spricht im FT-Interview über die Hundesportart – und sie erklärt, warum die richtige Kommunikation besonders wichtig ist.

Freisinger Tagblatt: Frau Huber, was ist Hoopers eigentlich?

Andrea Huber: Die Hundesportart ist noch sehr jung. Die ersten Turniere gab es erst im Jahr 2020. Es geht darum, dass die Hunde durch einen Parcours auf einer Fläche von 20 auf 40 Metern laufen müssen – unter lautstarker Anleitung des jeweiligen Hundeführers. Der darf seinen „Führkreis“ nicht verlassen, muss sein Tier aber anführen.

Also geht es nicht auf Zeit, sondern um eine korrekte Ausführung?

Genau. Der Wertungsrichter steckt im Vorfeld den Parcours der jeweiligen Leistungsklasse ab. Es gibt die sogenannten Hoops – Bögen, durch die die Hunde durchlaufen müssen –, Tunnel, Gates und Tonnen. Man bekommt dann vor dem Wettkampf zehn Minuten Zeit, um den Parcours zu inspizieren und sich die passenden Kommandos für seinen Hund zu überlegen.

Läuft jeder durch denselben Parcours?

Innerhalb einer Wertungsklasse schon. Allerdings gibt es drei verschiedene Leistungslevels: H1, H2 und H3. Die Unterschiede liegen hier bei den Abständen der Hindernisse, die Grundfläche von 20 auf 40 Metern bleibt aber gleich.

Die Kommunikation zwischen Hundeführer und Tier ist das Wichtigste beim Hoopers.

Also ist es besonders wichtig, dass die Kommandos passen?

Definitiv. Deswegen braucht man die Zeit vor dem Wettkampf auch, um den Parcours noch kennenzulernen. Ebenso ist viel Training notwendig, dass die Hunde wissen, was sie bei welchem Kommando machen müssen. Die Kommunikation zwischen Hundeführer und Tier ist das Wichtigste beim Hoopers.

Wie läuft das Turnier in Oberhummel ab?

Es werden alle drei Leistungsklassen ausgespielt – Anmeldungen sind für alle bereits vorhanden. Für das leibliche Wohl ist auch bestens gesorgt, wir freuen uns schon auf viele Besucher.

Können Teilnehmer auch in verschiedenen Klassen antreten?

Wenn man mehrere Hunde hat, die für die Klassen qualifiziert sind, schon. Ansonsten ist es nicht möglich – um in eine höhere Klasse aufzusteigen, muss man an drei verschiedenen Tagen auf dem jeweiligen Level null Fehler laufen.

Sind noch Teilnahmeplätze frei?

Ja, man kann sich entweder online über den Hundesportkalender anmelden oder direkt an den Wettkampftagen vor Ort. Kurzentschlossene sind auch gern gesehen. Wir freuen uns auf ein schönes Turnier.

