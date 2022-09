Landtagswahlen 2023: CSU-MdL Florian Herrmann tritt wieder an: „Das werden wir gemeinsam rocken“

Von: Andreas Beschorner

MdL Florian Herrmann wurde mit 98,82 Prozent der Stimmen zum CSU-Direktkandidat für die Landtagswahlen 2023 gewählt. © Beschorner

Florian Herrmann will es wieder wissen: Für die Landtagswahl 2023 wirft er seinen Hut als MdL erneut in den Ring. Die Kreis-CSU hab ihm dafür 98,92 der Stimmen.

Langenbach – „Ich möcht’s einfach wieder anpacken.“ Die CSU-Mitglieder wollen das auch und haben deshalb ihren Kreisvorsitzenden Florian Herrmann am Samstag mit 98,82 Prozent der Stimmen zum Direktkandidaten für die Landtagswahl 2023 gekürt. Und auch für den Bezirkstag haben die Delegierten bei ihrem Treffen im Langenbach auf eine bewährte Kraft gesetzt: Simon Schindlmayr erhielt 97,59 Prozent der Stimmen.

Den Weg seines politischen Aufstiegs hatte Herrmann in seinem Bericht und seiner Rede vor den Delegierten selbst kurz nachgezeichnet. „Die spannende Reise“ habe 2008 im Landtag als „klassischer Hinterbänkler“ begonnen, 2013 sei er dann Vorsitzender des Innenausschusses geworden, seit 2018 sitze er als Staatsminister und Leiter der Staatskanzlei im Kabinett – „eine großartige Aufgabe“, so Herrmann.

Der 50-Jährige zählte aber nicht nur auf, wofür er in seinem Amt in München zuständig sei, sondern versicherte auch: „Ich kümmere mich nach wie vor um den Stimmkreis.“ Weil es aber in einem Jahr bei der Landtagswahl um Bayern geht, lag der Fokus von Herrmann am Samstag auf den großen Themen. Seine Botschaft: „Die CSU muss der Stabilitätsanker Nummer eins sein und der Chaos-Ampel in Berlin entgegentreten.“

CSU habe nach Wahlschlappe 2021 als Partei wieder ihre Mitte gefunden

Nach der Schlappe bei der Bundestagswahl 2021 habe die CSU „als Partei wieder ihre Mitte gefunden“, liege derzeit bei den Umfragen stabil bei 40 Prozent. Jetzt gelte es, weiter „Mut, Zuversicht und Vertrauen auszustrahlen“, schließlich habe man bewiesen, „dass wir Krisen managen können“. Und weil die aus dem Ukraine-Konflikt resultierende Energiekrise, die dem Land einen „schweren Winter“ bringen werde, „noch grundlegender und dramatischer“ sein werde als die Corona-Krise, brauche es jetzt drei Dinge: Empathie für die Menschen in der Ukraine, die klare Benennung von Fehlentscheidungen der Regierung in Berlin und klare Entscheidungen, „was wir in Bayern zusätzlich machen können“.

Es folgte harsche Kritik an den Grünen: Robert Habeck habe „keine Ahnung“, „er gehört als Wirtschaftsminister ausgewechselt“. Herrmann sah „eine Entzauberung der Grünen“, die bei einer Regierungsbeteiligung „immer mit Charme und Esprit beginnen und dann im Chaos enden“.

Herrmanns Fazit: „Die Grünen bringen nichts, wenn es ernst wird“, weshalb auch „die kleinen Grünen“ in München nichts in der Regierung zu suchen hätten. Mit den Freien Wählern funktioniere die Koalition „ordentlich“, das sei im Vergleich zu den Verhältnissen in der Regierung auf Bundesebene schon fast „eine romantische Beziehung“.

Deshalb sei es das erklärte Ziel für die Landtagswahl, die „Bayern-Koalition“ mit den FW fortzusetzen, die „Liberalitas Bavarica“ zu verteidigen. Und wenn ihn die Delegierten abermals zu ihrem Direktkandidaten kürten, versprach Herrmann: „Wir werden es gemeinsam rocken.“ Die Delegierten folgten seinem Wunsch, von 85 abgegebenen Stimmen entfielen 84 auf Herrmann. Weil laut Erich Irlstorfer die Landtagswahl 2023 „wieder eine Schlacht wie 1313 bei Gammelsdorf“ werde, überreichte ihm der Bundestagsabgeordnete als Leihgabe für das kommende Jahr ein Holzmodell des Schlachtendenkmals in Gammelsdorf.

Zum dritten Mal schickten dann die Delegierten Simon Schindlmayr (38) als Direktkandidaten in die Bezirkstagswahl 2023. Schindlmayr sagte, der Bezirk stehe dafür, „dass die Leistungsfähigkeit der Demokratie garantiert“ werde, der Bezirk sei für viele Menschen „der Fels in der Brandung“, sei auch in der Flüchtlingskrise „ein verlässlicher Partner“ gewesen – alles auch und vor allem wegen der CSU. Von seinem persönlichen Einsatz und der CSU-Politik im Bezirk profitiere auch der Landkreis, betonte Schindlmayr und verwies auf die Einrichtung eines Pflegestützpunktes, der in dieser Woche offiziell eröffnet wird. Der Lohn der Rede: Von 83 gültigen Stimmen entfielen 81 auf Schindlmayr. Die Zweitstimmenkandidaten, die dann auf der Oberbayern-Liste der CSU gereiht werden, werden später gewählt.