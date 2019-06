100 Jahre Schießsport und Kameradschaft: Schützen Niederhummel feiern Jubiläum

Zusammenhalt und Kameradschaft werden bei der Schützengesellschaft Niederhummel groß geschrieben. Zudem zählen Tradition, Brauchtum und Schießsport zu den tragenden Säulen des Vereins. Von 27. bis 30. Juni feiern die Schützen ihr 100-jähriges Bestehen.

Niederhummel– Die Vorbereitungen für die 100-Jahr-Feier, die von Donnerstag, 27., bis Sonntag, 30. Juni, steigt, laufen auf Hochtouren. Die 19 Mitglieder des Festausschusses um Schützenmeister Rainer Schwarzbözl und Festleiter Rudolf Ziegler haben ein buntes Programm zusammengestellt – angefangen vom Festauftakt an der alten Wirkungsstätte (Donnerstag) über eine Zeltparty (Freitag) und den Auftritt der „3 Männer nur mit Gitarre“ (Samstag) bis hin zum Festsonntag samt Umzug ist alles dabei. Und natürlich gibt es auch eine Festschrift. Darin schreibt Festmutter Inge Dietl: „100 Jahre Vereinsgeschichte der Schützengesellschaft Niederhummel stehen für besonderen Zusammenhalt und Kameradschaft. Wir üben nicht nur den Schießsport aus, sondern pflegen Brauchtum und Tradition, zudem tragen wir großen Anteil an der Gestaltung des Dorflebens.“

Angefangen hatte alles am 10. August 1919: 20 Niederhummler Bürger hatten sich dazu entschlossen, einen Schützenverein zu gründen. Ein Zimmerstutzen wurde angeschafft, und bereits im Gründungsjahr verzeichnete der Verein 43 Mitglieder. Viele Höhen und Tiefen galt es in den Folgejahren zu bewältigen. Die Eintragungen enden am 7. November 1941.

Der Neuanfang

Acht Jahre später, im Jahr 1949, wurde ein Neuanfang gewagt. 36 Vereinsmitglieder waren mit dabei – Erich Vohburger übernahm von Georg Schmid das Amt des Schützenmeisters. „Mit Spenden konnte ein Luftgewehr gekauft werden“, heißt es in der Chronik, deren Aufzeichnungen am 30. November 1949 fortgesetzt wurden.

Bei den Wirtsleuten Rosa und Hans Gandorfer fanden die Schützen von Anfang an eine Heimat. Wurde anfangs in der Gaststube (sieben Meter) geschossen, so wurde im Jahr 1967 ein vom Herbergsvater bereitgestellter Pferdestall in einen Schießstand mit vier Ständen und einer Länge von zehn Metern ausgebaut.

1970 übernahm Bartholomäus Hartinger die SGN-Führung – der Verein zählte damals 87 Mitglieder. Neben den Schießabenden fanden – wie jeher – gesellschaftliche Veranstaltungen wie Ausflüge, Grillfeiern und Tanztreffen statt.

Die Mannschaften

1973 nahm erstmals eine Mannschaft an den neu geschaffenen Gaurundenwettkämpfen statt. Heute treten eine Jugendmannschaft, ein Team der Luftpistolen-Schützen sowie vier Luftgewehrmannschaften an den Rundenwettkämpfen an.

Durch die sportlichen Erfolge und das rege Vereinsleben erfreuen sich die Schützen über einen regen Zulauf: So konnte 1977 das 100. Mitglied begrüßt werden. Heute zählt der Verein 263 Mitglieder.

Der Umzug

Im Jahr 1982 übernahm Johann Gruber den damals 132 Mitglieder zählenden Verein, 1990 wurde Anton Dietl zum Schützenmeister gewählt. In seine Amtszeit fiel auch der Umzug in eine neue Unterkunft. Da die Herbergsmutter 1990 erkrankt war, musste eine neue Bleibe gesucht werden. Mit Unterstützung der Gemeinde wurde der Dachraum des alten Feuerwehrhauses zunächst zu einem wettkampfgerechten Provisorium umgebaut, ehe 1992 ein Anbau an das bestehende Feuerwehrhaus errichtet wurde. Die Arbeiten begannen am 6. November, und wenige Monate später, am 24. September 1993, fand das erste Probetraining statt. Am Pfingstmontag 1995 wurden die neuen Räumlichkeiten von Pfarrer Kaspar Müller eingeweiht. Von da an standen den Mitgliedern zwölf Schießstände, ein Warteraum, ein Büro und zwei Umkleideräume zur Verfügung.

Die Modernisierung

In 260 Arbeitsstunden und mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde wurde der Schießstand im Sommer 2008 modernisiert und am 22. März 2009 feierlich eingeweiht. Im Jahr 2008 ging zudem die Ära Anton Dietl zu Ende: Nach 18 Jahren legte er sein Amt nieder. In seine Fußstapfen trat Rainer Schwarzbözl. Wie seine Vorgänger setzt auch er auf den Sport und die Geselligkeit: „Die Geselligkeit ist mir wichtig. Ohne diese gibt’s keinen Sport.“ Jetzt wird aber erstmal gefeiert: 100 Jahre Schützen, 100 Jahre Schießsport, 100 Jahre Kameradschaft.

Das Programm

Das 100-jährige Bestehen der Schützengesellschaft Niederhummel wird vier Tage lang gefeiert: