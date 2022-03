Feinuntersuchung abgeschlossen: Sanierung des alten Bahnhofs von Langenbach rückt in greifbare Nähe

Teilen

In dem historischen Bahnhofsgebäude ist eine multifunktionale Nutzung mit Bäckerei, Café und Veranstaltungsräumen angedacht. © Fischer

Die Sanierung des alten Bahnhofsgebäudes in Langenbach ist machbar - das wurde bei einer Feinuntersuchung festgestellt. Eine Nutzung als „Bürgerzentrum“ mit Bäckerei und Café wird damit immer realistischer.

Langenbach – Die Sanierung des historischen Bahnhofsgebäudes in Langenbach zählt zu den Lieblingsprojekten von Bürgermeisterin Susanne Hoyer. Es ist ihr eine Herzensangelegenheit, aus dem maroden Gebäude einen lebendigen Treffpunkt für Jung und Alt zu machen. Entsprechend erfreut zeigte sie sich nun im Gemeinderat, als der Freisinger Architekt Reinhard Fiedler darlegte, dass zumindest das Hauptgebäude definitiv sanierungsfähig sei. Für den kleinen Anbau kommt dagegen wohl jede Hilfe zu spät. Der müsse entsprechend ersetzt werden, erklärte der Fachmann.

Am Willen, den alten Bahnhof herzurichten, mangelt es nicht. Einer Bürgerbefragung zufolge steht das Projekt ganz weit oben auf der Wunschliste der Bevölkerung. Gerade wegen der vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten, auf die die örtlichen Vereine laut Hoyer schon sehnsüchtig warten. Im Obergeschoß ist an Räumlichkeiten für Vorträge, Lesungen oder Trauungen gedacht. Unterm Dach soll ein kleiner Kultursaal entstehen. Barrierefreien Zugang will man den Besuchern über einen Außenaufzug mit Treppenturm ver-schaffen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.

Geschätzte Baukosten: 1,4 Millionen Euro

Auch wenn die Sanierung nicht ganz billig werden dürfte, steht der Gemeinderat dem Projekt mehrheitlich positiv gegenüber. Auf Grundlage aktueller Baupreise bezifferte Fiedler die Kosten auf knapp 1,4 Millionen Euro. Eine Summe, die tragbar erscheint, weil damit zu rechnen ist, dass ein Gutteil davon über die Städtebauförderung wieder hereinkommt.

Kritische Stimmen gab es dennoch. Etwa wegen des erklärten Ziels, dass es im Ort dann wieder eine Bäckerei geben soll. Martin Huber (UWL) zog die Wirtschaftlichkeit der Bäckerei in Zweifel. Florian Böck (FW) widersprach: Es gehe vielmehr darum, einen guten Bäcker zu finden. Dann würde sich das von selbst erledigen, so Böck. Als Zeitfenster für das Projekt nannte Fiedler etwa zwei Jahre nach Auftragserteilung. Laut Beschluss steht jetzt aber erst einmal die Ausschreibung der Planung an. Und zwar, sobald der Förderbescheid für den Antrag auf Städtebauförderung da ist.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.