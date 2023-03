Langenbacher Arzt-Aufruf wird erhört: Kampagne lockt nicht nur Medien, sondern auch Bewerber an

In diesen Tagen ein gängiges Bild in Langenbach: Pressevertreter und Fernsehteams machen dort Aufnahmen für Beiträge über den „Bachdoktor“. Hier gibt Grünen-Gemeinderätin Verena Juranowitsch einem Privatsender ein Statement. © Privat

Die „Bachdoktor“-Kampagne in Langenbach ist erfolgreich angelaufen: Seit einigen Tagen melden sich nicht nur die Medien, sondern auch erste Bewerber für die Arzt-Nachfolge.

Langenbach – „Ein Dorf sucht, bis der Arzt kommt“ – und das sorgt deutschlandweit für Aufsehen. Die „Bachdoktor“-Kampagne der Gemeinde Langenbach ist wesentlich besser angelaufen, als es sich die Beteiligten erhofft hatten. „Seit Montag sind wir nur noch am Laufen“, berichtete Bürgermeisterin Susanne Hoyer unter dem Punkt Verschiedenes in der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Das Medienecho sei riesig und eine Presseanfrage jage die nächste, selbst die mit dem Projekt beauftragte Agentur Kasper Communications habe nicht damit gerechnet, dass sie so gut einschlage. Besonders erfreulich aus Sicht der Rathauschefin: Es sind auch schon die ersten Bewerbungen für den Posten des Bachdoktors in Langenbach eingegangen.

Ärztepaar aus Baden-Württemberg hat sich gemeldet

Bereits am Sonntag habe sich ein Ärzteehepaar aus einer Großstadt in Baden-Württemberg gemeldet, das über Facebook auf die Notlage der Gemeinde im Kreis Freising aufmerksam geworden sei, so Hoyer. Dieses hätte einen sehr guten Eindruck gemacht und sei bereits drei Tage später zu einem ersten Kennenlernen angereist. Bis Dienstag seien zwei weitere Bewerbungen im Rathaus eingegangen, berichtete die Bürgermeisterin und freute sich über die gelungene Werbekampagne.

Zumal das Medieninteresse nach wie vor hoch ist und die Suche nach dem „Bachdoktor“ deutschlandweit publik gemacht wird. So war am Dienstag bei der Gemeinderatssitzung ein Fernsehteam im Rathaus, um einige Aufnahmen für einen Beitrag zu machen. Für Mittwoch hatte sich bereits ein anderes zum nächsten Drehtermin in der Langenbacher Gemeindeverwaltung angekündigt. Mittlerweile seien neben der lokalen Presse Anfragen von diversen Medienhäusern und Radiosendern bedient worden, zählte die Rathauschefin auf. Geschäftsführer Bernhard Götz ergänzte schmunzelnd, dass sich auch die Medienleute in Langenbach sehr gut aufgenommen fühlten und angefragt hätten, ob auch für sie ein Platz im Dorf vorhanden sei.

Bürgermeistern hat „wirklich gute Hoffnung“

Die Entscheidung, welcher Bewerber am Ende der neue Hausarzt und Nachfolger von Dr. Hubert Bohrer werden wird, obliege ausschließlich der Zulassungsstelle der Kassenärztlichen Vereinigung, machte Hoyer noch einmal deutlich und ergänzt zuversichtlich: „Bis jetzt haben wir nichts verkehrt gemacht. Ich habe wirklich gute Hoffnung.“

Anfang vergangener Woche hatte die beauftragte Agentur auf www.der-bachdoktor.de die Webseite gelauncht. Unter dem Label „Der Bachdoktor – Ein Dorf sucht einen Arzt“ werden die Gemeinde und die zu übernehmende Praxis den möglichen Arztkandidaten vorgestellt. Ein Anforderungsprofil schildert, was gesucht wird, und eine Vielzahl von Langenbacher Bürgern und Mandatsträgern wirbt unter der Rubrik „Ihre Patienten“ um potenzielle Nachfolger für Dr. Bohrer. Von der Bürgermeisterin, über Gemeinderäte, Apothekerin, Elternbeiratsvorsitzende bis zur Praxisangestellten schildern die Bürger aller Altersbereiche die Vorzüge Langenbachs und ihre persönlichen Anliegen. Interessierte Mediziner können sich unter dem Menüpunkte „Ja, ich will!“ direkt über ein Formular bei der Gemeinde melden.

Die Kampagne wird zusätzlich auf Facebook und Instagram befeuert, sodass Bürgermeisterin Susanne Hoyer und ihre Verwaltung wohl noch mit weiteren Bewerbungen und Medienanfragen rechnen können.

Josef Fuchs

