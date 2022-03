Kunstprojekt vollendet: Viele bunte Werke zieren das triste Bahnhofsgebäude in Langenbach

Von: Andrea Hermann

Ein kreatives Team: (hinten, v.l.) Irene Krinner, Ingo Ertl, Christine Stein und Rosemarie Kotsch sowie (vorne, v.l.) Eva Böck, Laura Oberjatzas und Sophia Pirrera. © Hermann

Das triste Bahnhofsgebäude in Langenbach hat bunte Farbtupfer bekommen: Bilder von Künstlern aus der Region schmücken die Fenster und Türen des sanierungsbedürftigen Hauses.

Langenbach - Das Kunstprojekt am Langenbacher Bahnhof ist vollendet: Sieben Künstlerinnen sowie junge Künstler des Jugendtreffs haben in den vergangenen Wochen Bilder angefertigt, die nun die 13 Fenster und Türen des alten Bahnhofsgebäudes zieren. „Ob Buchstabenakrobatik oder Farbexplosion – die Entwürfe für die Fenster des alten Bahnhofs sind so vielfältig wie die Künstler selbst“, beschreibt die Gruppe das Ergebnis.

13 Fenster und Türen verschönert

Die Idee zu diesem Projekt hatte Christine Stein, langjährige Gemeinderätin und leidenschaftliche Malerin aus Langenbach. Ihre Vision: „die „zugenagelten und leeren Fenster am Bahnhofsgebäude bis zum Umbau attraktiv gestalten“. Einem Aufruf im Dezember folgten sieben Künstlerinnen sowie Jugendliche aus dem Jugendtreff Langenbach. Nach einem Treffen im Januar machten sich die Künstler an die Arbeit und fertigten viele, meist sehr farbenfrohe Werke an. 13 davon zieren seit kurzem das Bahnhofsgebäude.

Offizielle Präsentation am Sonntag, 20. März

Am Sonntag, 20. März, wird das Kunstprojekt offiziell vorgestellt – ab 14.30 Uhr. Alle interessierten Bürger sind eingeladen, zu kommen. Natürlich werden auch die Künstler da sein. Diese sind Irene Krinner, Rosemarie Kotsch, Eva Böck, Susanne Dunkl, Laura Oberjatzas, Sophia Pirrera und Christine Stein. Auch Grafiker Ingo Ertl wird dabei sein: Er hat dafür gesorgt, dass die Werke an dem tristen Gebäude perfekt zur Geltung kommen - und auch wetterfest sind.

Im Rahmen der Eröffnung gibt’s auch einen Kaffee- und Kuchenverkauf – der Erlös geht an die Ukraine-Hilfe.

