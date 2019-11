Dorfstraße soll noch vor 2021 zur verkehrsberuhigten Zone werden

Schlaglöcher und marode Stellen: Die tägliche Belastung hat Spuren an der Langenbacher Dorfstraße hinterlassen. Nun reagieren die Verantwortlichen.

Langenbach - Der marode Zustand der Dorfstraße schreit nach Sanierung. Eine provisorische Reparatur – fast 90.000 Euro – ist zu teuer. Um die Verkehrssicherheit für die kommenden zwei Jahre zu erhalten, sprach sich das Ratsgremium mit 12:2 Stimmen für eine „Schadensbegrenzung durch den Bauhof“ aus.

Längst ist die Dorfstraße in Langenbach zu einer viel befahrenen und vor allem beliebten Durchgangsstrecke für Autos und Lastwagen geworden. Die tagtägliche Belastung hat mit unzähligen maroden Stellen und Schlaglöchern unübersehbare Spuren hinterlassen. Zu groß sind die Schäden, und mit einer Schnellsanierung – Abfräsen der Asphaltdecke und Neuauftrag – ist es wegen des schlechten Untergrunds nicht getan. Die Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer ist grenzwertig. Auch der Gehweg ist viel zu schmal, hängt und ist stellenweise sogar straßeneben. Bei Regen sammelt sich so viel Wasser an – und auch wenn Autofahrer in dieser Tempo-30-Zone noch so besonnen fahren, tun Fußgänger, wollen sie nicht abgespritzt werden, gut daran, sich entsprechend abzuschirmen.

Wie es mit der Sanierung der Dorfstraße weitergehen könnte

Fakt ist: An einer Sanierung der Dorfstraße führt kein Weg vorbei. Langenbachs Bürgermeisterin Susanne Hoyer forciert schon lange einen Komplettausbau. Damit die Gemeinde die Kosten nicht alleine tragen muss, ist nach ihren Worten ein förderfähiges Konzept zu entwickeln. Werde nämlich gut im Sinne einer Innenentwicklung und Verkehrsberuhigung geplant, könnte das Projekt „Dorfstraßensanierung“ in das Städtebauförderprogramm fallen.

Doch in den kommenden beiden Jahren wird nichts passieren. Hat doch der Landkreis den Ausbau der vorrangigen Kreisstraße FS13 (Moosburger Straße) auf 2021 terminiert. Und bis diese fertiggestellt ist, muss der Verkehr auch über die Dorfstraße umgeleitet werden.



In der Zwischenzeit laufen laut Hoyer die Vorbereitungen, wobei auch die Verkehrsbelastung untersucht wird. Die Sanierungspläne sehen vor, dass der Durchgangsverkehr weichen muss und die Dorfstraße verkehrsberuhigt ausgebaut wird.

Lesen Sie auch: Immer öfter sind lebensnotwendige Medikamente in bayerischen Apotheken ausverkauft - auch in der Region Freising.