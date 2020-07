Gastfreundschaft von Wehr zu Wehr

Bei Katastrophen haben sie schon viele Menschenleben gerettet. Jetzt zeigen sich Navis und Langenbacher FFW solidarisch mit Kameraden in Ungarn.

Langenbach – Die Mitglieder der Moosburger Hilfsorganisation Navis haben gemeinsam mit den Freiwilligen Feuerwehren Langenbach, Ober- und Niederhummel eine Spendenaktion für ausgediente Feuerwehr-Schutzkleidung ins Leben gerufen. Am Montag wurden die feuerfesten Jacken, Mäntel und Hosen übergeben.

Dass im Notfall jede Minute zählt, das hat Wolfgang Wagner in den Jahrzehnten seiner Tätigkeit als Vorsitzender des Vereins Navis bei jedem Einsatz erfahren. Ob in Haiti, auf den Philippinen, Indonesien, Nepal oder im niederbayerischen Deggendorf: Wenn man beim Helfen bis an die eigenen Grenzen geht, so muss man gut gerüstet sein und sich auf seine Ausrüstung verlassen können. Deshalb will Wagner die Löschkräfte in der neu gegründeten Feuerwehr im ungarischen Páty (Landkreis Pest) unterstützen.

Wagners Freundschaft mit ungarischem Malteser-Helfer

Genau 31 Jahre sei es her, als die dortigen Einsatzkräfte der Malteser Hunderte DDR-Flüchtlinge in den Auffanglagern von Budapest betreuten. Viele Schicksale habe er damals miterlebt, erinnert sich Wagner. Über die Jahre sei eine Freundschaft mit Andras Schumitzky von den ungarischen Maltesern entstanden. Dieser habe nun nach Hilfe für die ungarischen Feuerwehrleute angefragt. Auf offene Ohren sei man dabei bei Bürgermeisterin Susanne Hoyer gestoßen, lobt Wagner. Erst vor Kurzem wurden die Kameraden der Feuerwehren Langenbach sowie Ober- und Niederhummel mit neuer, moderner Schutzkleidung ausgestattet. Es habe sich angeboten, die gut erhaltene alte Einsatzkleidung einer sinnvollen Nutzung zuzuführen.

16 Jacken, 16 Mäntel und 22 Hosen wurden deshalb an Wagner übergeben. „Wenn es uns gut geht, dann können wir auch etwas davon abgeben“, meinte Hoyer. „Das ist Gastfreundschaft von Feuerwehr zu Feuerwehr“, waren sich die beiden Kommandanten Thomas Schmidt (FFW Langenbach) und Josef Kratzer (FFW Ober- und Niederhummel) einig. Gummistiefel werde man als Nächstes bereitstellen. Weiter bewerben möchte man die Hilfsbereitschaft bei den anderen Landkreisfeuerwehren. Vorerst sprach Wagner einmal ein herzliches „Vergelt‘s Gott“ aus. Nach Corona werde sich Schumitzky persönlich bedanken. „Da muss er aber ungarischen Wein mitbringen“, so der Navis-Vorsitzende. mam