Kriminell und frech: Autodieb „tauscht“ Ford gegen Fahrrad

Von: Manuel Eser

Die Polizei fahndete nach der Meldung des Langenbachers sofort nach dem gestohlenen Auto. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Das Auto eines jungen Langenbachers ist in der Nacht zum Sonntag gestohlen worden. Der Dieb agierte frech, aber auch das Opfer muss sich Vorwürfe machen.

Langenbach - Das ist höchst kriminell und ziemlich frech obendrein: Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag in Langenbach nicht nur ein Auto geklaut, sondern „im Tausch“ etwas anderes zurückgelassen. Wie die Polizei Freising berichtet, stellte ein 28-jähriger Langenbacher gegen 22 Uhr seinen schwarzen Ford S-Max in der Straße Am Rastberg ab.

Da er nur kurz stehen bleiben wollte, ließ er den Fahrzeugschlüssel im Wagen, mutmaßlich steckte er noch im Schloss, als er den Wagen verließ. Das aber war ein kapitaler Fehler, für den er sich selbst etwa zwei Stunden später heftige Vorwürfe gemacht haben dürfte. Als der Ford-Besitzer nämlich doch erst gegen Mitternacht zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Fahrzeug nicht mehr da war.

Ein Unbekannter hatte sich den bereitliegenden Schlüssel zunutze gemacht, den Wagen offenbar entwendet und stattdessen ein Fahrrad als „Tausch“ auf dem Parkplatz zurückgelassen. Eine Fahndung nach dem Pkw verlief erfolglos. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Freising zu melden unetr der Telefonnummer (0 81 61) 5 30 50.

