Mädchen klaut Papas Autoschlüssel und unternimmt Spritztour mit Cousin (7) - es geht böse aus

Im Rahmen einer Familienfeier klaut ein zwölfjähriges Mädchen ihrem Papa die Autoschlüssel. Mit dem jüngeren Cousin im Schlepptau unternimmt sie eine fatale Spritztour.

Eine 12-Jährige nahm den Autoschlüssel ihres Vaters und setzte sich in den Pkw.

Sie wollte eine kleine Spritztour unternehmen - mit ihrem siebenjährigen Cousin im Wagen.

Sie stieß gegen eine Hauswand. Es entstand ein hoher Sachschaden, die Kinder standen unter Schock.

Langenbach - Das hätte noch schlimmer ausgehen können: Am Samstag (6. Juni) gegen 17.45 Uhr nahm sich eine 12-Jährige, während einer Familienfeier in Langenbach den Autoschlüssel des Vaters. Mit ihrem siebenjährigen Cousin im Schlepptau setzte sie sich in den Pkw der Familie, der an der Straße abgestellt war, um eine kleine Spritztour zu unternehmen.

Langenbach: Mädchen unternimmt Spritztour mit Papas Auto - und stieß gegen Hausmauer

Weit kam sie nicht: Das Mädchen ließ den Automatik-Pkw an und fuhr zirka 50 Meter geradeaus. In einer Linkskurve wollte es wenden, um das Auto wieder an den Parkplatz zu stellen. Beim Rückwärtsfahren stieß es jedoch gegen die Hausmauer eines dortigen Ladens.

Langenbach: 12-Jährige macht Spritztour mit Familienauto - Kinder im Schockzustand

Die etwa 50 Zentimeter hohe Brüstungsmauer brach und wurde teilweise ins Ladeninnere gedrückt. Das Schaufenster blieb ganz, bog sich aber nach innen.Die Kinder blieben unverletzt, standen jedoch unter Schock. Sachschaden am Gebäude: rund 3000 Euro; am Wagen: 500 Euro. (ft)

