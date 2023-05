„Das Herzstück unserer Gemeinde“: Langenbacher Feuerwehr feiert 150-jähriges Bestehen - schon seit Silvester

Teilen

In einem langen Kirchenzug erreichten am Sonntag der Jubiläumsverein der Feuerwehr Langenbach gemeinsam mit Pfarrer Julian Tokarski, den Gastvereinen und voraus die Feger-Spezies die Pfarrkirche. © Lex

Sie feiern schon seit Silvester: Zum 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Langenbach hat man gleich ein ganzes Jubiläums ausgerufen. Am Wochenende ging‘s richtig rund.

Langenbach – Seit nunmehr 150 Jahren sorgen ehrenamtliche Männer und mittlerweile zunehmend auch Frauen in der Gemeinde Langenbach für Sicherheit. Sie retten, löschen, bergen und schützen: Die Rede ist von der Freiwilligen Feuerwehr, die unbezahlt sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr bereitsteht. Die Floriansjünger haben dazu ein Jubiläumsjahr ausgerufen, das schon mit einer Silvesterparty begann. Nun wurden in einem Festgottesdienst neue Fahnenbänder für die Wehr selbst, die Jugendfeuerwehr, den Patenverein, die FFW Ober- und Niederhummel, und das Geschenk der Langenbacher an die Hummler feierlich gesegnet und an den Fahnen angebracht.

Ein Meilenstein

Den Festgottesdienst in St. Nikolaus von Flüe zelebrierte Pfarrer Julian Tokarski. Die musikalische Gestaltung hatten die Feger-Spezies übernommen. Susanne Hoyer, Bürgermeisterin und Schirmherrin des Jubiläumsjahrs, war sich in ihrer Rede beim Anbringen der Fahnenbänder sicher: „Die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr vor 150 Jahren war zweifellos ein Meilenstein in unserer Gemeinde.“ Und die Arbeit, die seither geleistet werde, „verdient unseren größten Respekt und unsere tiefste Dankbarkeit“. Die Wehr sei das „Herzstück unserer Gemeinde und ein unverzichtbarer Bestandteil unseres gesellschaftlichen Gefüges“, bestimmt durch „eure Opferbereitschaft, euren Zusammenhalt und eure Bereitschaft, anderen in Not zu helfen“, so Hoyer. Zusätzlich zur 150-Jahrfeier konnte die örtliche Jugendfeuerwehr ihr 25-jähriges Bestehen feiern.

Langenbachs Bürgermeisterin Susanne Hoyer, Schirmherrin des Jubiläumsjahres, befestigte das Fahnenband der Gemeinde persönlich am Banner der Floriansjünger. © Lex

„Gott und der Glaube“ hätten bei der Gründung der Wehr 1873 „eine wichtige Rolle gespielt“, war sich Julian Tokarski dann in seiner Predigt sicher. Der Pfarrer erinnerte an die „Knochenarbeit“, die oft zu leisten sei, und an die hohen psychischen Belastungen, die die Wehr zu schultern habe. Darum sprach Tokarski seinen öffentlichen Dank an alle Aktiven, aber auch an deren Familien aus. „Euer ehrenamtlicher, nicht bezahlter Dienst ist ein Dienst für uns alle.“ Und der Geistliche erinnerte an den bekannten Spruch: „Gott zur Ehr´, dem Nächsten zur Wehr.“

Schwere Einsätze

Der Nachmittag des Sonntags gehörte dann der weltlichen Feier im Bürgersaal des Alten Wirts. Susanne Hoyer erinnerte daran, dass Langenbachs Feuerwehr 1873 aus 30 Aktiven bestanden habe. Heute „passen im Verhältnis zur Einwohnerzahl weniger (Menschen) auf unser Dorf auf“, sagte die Bürgermeisterin in ihrer Festrede, „aber dafür ziemlich gut“. 1883 habe die damalige Wehr beim verheerenden Brand in Rast „ihre Notwendigkeit (...) schon unter Beweis stellen“ müssen. Besonders rage aus der Geschichte auch das schwere Eisenbahnunglück 1926 heraus, bei dem 13 Tote zu beklagen waren. In jüngster Zeit war es „der schwere Brand in der Tiefgarage im November 2022“, der bewiesen habe, dass die Freiwillige Feuerwehr Langenbach „den ihr gestellten Aufgaben im Brandschutz und den technischen Hilfeleistungen stets gewachsen ist“. Auf sie könne man sich tagtäglich verlassen.

Der Patenverein aus Upen brachte Geschenke mit. Im Bild zu sehen: (v. l.) Johanne Bestian (stellvertretend für ihre verhinderte Mutter – diese war die erste aktive Feuerwehrfrau Langenbachs und stammt aus Upen), Tobias Bestian (Gruppenführer Upen), Langenbachs Ehrenkommandant Walter Schmidt mit Sohn und Kommandant Thomas Schmidt, Ulf Bestian (Ortsbrandmeister Upen) und Langenbachs Vorsitzender Thomas Glier. © Lex

Ohne die Wehr, bekräftigte Hoyer, könnte Langenbach auch nicht so sicher und wohlhabend sein – die Ausweisung von Wohngebieten und die Ansiedlung von Gewerbe erfordere nämlich auch eine starke Feuerwehr sogar präventiv: Eine leistungsstarke Feuerwehr müsse nämlich bereits bei der Bauleitplanung und den Bauanträgen nachgewiesen werden. Es brauche also „die selbstlose Bereitschaft aller Aktiven zu ihrem Einsatz für den Nächsten und dessen Güter“, mahnte Hoyer. „Und deshalb verneige ich mich vor jedem Einzelnen von euch und danke für euer großes Engagement und eure Hingabe.“

Namentlich nannte Hoyer den Ehrenkommandanten Walter Schmidt, den langjährigen Stellvertreter Stephan Treffer, aber auch den allerersten Vorstand, Bürgermeister Karl Biesendorfer und Hauptmann Georg Ismeier – quasi die Gründungväter –, und viele weitere Vorstände und Kommandanten. Hoyer dankte aber auch den Gemeinderäten, „denn es gab schon immer Unterstützung aus der politischen Gemeinde“.

Miteinander statt Drill

Die Aufgaben hätten sich seit 1873 massiv gewandelt, die Feuerwehren seien heute „im wahrsten Sinne des Wortes eine Einrichtung für Hilfeleistungen in Notfällen aller Art und Weise“, einschließlich der „First Responder“-Einsätze, wo es quasi um Leben oder Tod gehe. Die Ausbildungsmethoden seien vom militärischen Drill der Gründerzeit hin zu einem partnerschaftlichen Miteinander mutiert, postulierte die Bürgermeisterin, und von einer „Löschfeuerwehr“ für den eigenen Durst könne keine Rede sein. Hoyer hoffte abschließend auf „ausreichend Nachwuchs“ und stets sichere Heimkehr.

Dann hatte die Rathauschefin noch ein besonderes Geschenk mitgebracht: Zwar nicht die ersehnte Drehleiter, aber das Versprechen für eine neue Küche im Feuerwehrhaus. Im nächsten Moment breitete sich Jubel im Bürgersaal aus, und mit stehenden Ovationen dankten die Frauen und Männer der Langenbacher Wehr ihrer Chefin.

Raimund Lex