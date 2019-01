Im wilden Westen geht die Party ab: Langenbacher Garde präsentiert Faschings-Show

Einen Traumstart in die fünfte Jahreszeit legt die Kinder- und Jugendgarde Langenbach am Donnerstagabend hin. Im „Saloon“ präsentierten die Aktiven erstmals ihr flotte Western- und Rockabilly-Show.

Langenbach – Tanzlehrer Mario Cicha wäre sehr stolz gewesen, hätte er den ersten Auftritt der Langenbacher Kinder- und Jugendgarde am Donnerstagabend gesehen. Doch er musste kurz vor der Show weg – und verpasste damit einen grandiosen Start „seiner“ Garde in die fünfte Jahreszeit. Gemäß dem Motto „Let’s rock the wild, wild West“ begeisterten die zwölf Kinder und zwölf Jugendlichen Verwandte, Freunde sowie „alle, die zum Gelingen der Show beigetragen haben“ und deshalb zur Generalprobe eingeladen worden waren.

Frenetisch umjubelt wurde der Auftritt des Prinzenpaares, das man nach vier Jahren Pause endlich wieder präsentieren konnte. Zur Musik „Keep holding on“ von Avril Lavigne schwebten Prinzessin Julia I. (Baumgartner) und Prinz Danny I. (Wißuwa) übers Parkett und zogen in ihrem gold-schwarzen Glitzeroutfit alle in ihren Bann – allen voran Prinzessinnen-Mama und Bürgermeisterin Susanne Hoyer.

+ Traumhaft schön anzusehen war der Walzer von Prinzessin Julia und Prinz Danny zum Lied „Keep holding on“. © Hermann

Dann gehörte die Bühne allen Aktiven: „Die Show unserer beiden bezaubernden Garden nimmt euch mit in den Western-Saloon, und sie machen ihn zur Bühne“, kündigte Prinzessin Julia an. Die 15-Jährige versprach nicht zu viel: Mit flotten Tanzschritten ging’s in der Western- und Rockabilly-Show übers Parkett. Garniert wurde das rund 30-minütige Programm mit einem Lasso-Solo von Filippo Kraus und einem Cancan, den Angela Bury mit den Jugendlichen einstudiert hatte.

Erster öffentlicher Auftritt beim Gardetreffen in Allershausen

Für die schwungvolle und mitreißende Show sowie die tollen Outfits gab’s von den vielen Zuschauern, unter die sich heuer erstmals Langenbachs Pfarrer Julian Tokarski gemischt hatte, viel Applaus. Und weil die Generalprobe nahezu perfekt gelaufen ist, spendierte die Prinzessinnen-Mama nach der Premiere Sekt für die Erwachsenen und Tochter Julia Eis für die Garde.

+ Eine tolle Rockabilly-Show präsentierte die Jugendgarde zusammen mit dem Prinzenpaar. Das Outfit passte perfekt dazu. © Hermann

Ab dem heutigen Samstag wird’s nun ernst: Den ersten öffentlichen Auftritt hat die Kinder- und Jugendgarde Langenbach um 15.45 Uhr beim Gardetreffen in Allershausen. Bis zum Faschingsdienstag, 5. März, werden noch viele folgen – unter anderem beim Ball des Vaschingsfereins Langenbach am Samstag, 26. Januar, ab 20 Uhr beim Alten Wirt in Langenbach sowie den VfL-Kinderbällen am Wochenende, 9. und 10. Februar (jeweils ab 14 Uhr beim Alten Wirt).