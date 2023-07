„Integration wird hier gelebt“: Kindergarten Mooshäusl feiert 30. Geburtstag

Von: Andrea Hermann

Alle Kinder und Erzieherinnen sangen bei der 30-Jahr-Feier das Lied „Anne Kaffeekanne“ – zur Freude der vielen Eltern und Gäste. © Hermann

Der Mooshäusl-Kindergarten in Langenbach feierte am Samstag 30. Geburtstag – und viele Familien feierten mit. Auch Silvia Aumüller hatte allen Grund zum Feiern: Sie ist seit der ersten Stunde Leiterin der Einrichtung.

Langenbach – Das „Mooshäusl“ in Langenbach ist seit 30 Jahren ein „Ort voller Lachen, Lernen und Liebe“. Und so freute sich Bürgermeisterin Susanne Hoyer, als sie am Samstag zusammen mit den Kindern, dem Mooshäusl-Team, vielen Eltern und Ehemaligen den runden Geburtstag des Kindergartens feiern durfte. Das größte Lob und ein herzliches Dankeschön ging an Silvia Aumüller, die seit 30 Jahren „die Seele des Hauses“ ist, wie die Rathauschefin die Einrichtungsleiterin würdigte.

Hoyer: „Integration wird hier gelebt“

„Es ist eine große Freude zu sehen, wie das Haus in den letzten drei Jahrzehnten gewachsen und gediehen ist, sich aber auch ein Stück weit verändert hat“, sagte Hoyer in ihrem Grußwort. Aus dem einst „normalen“ Kindergarten sei eine integrative Einrichtung mit Krippe und Naturgruppe geworden. „Integration wird hier gelebt“, freute sich die Rathauschefin. „Danke für die Toleranz dieses Hauses.“

Ein großes Lebkuchenherz überreichte Susanne Hoyer (l.) an Kita-Leiterin Silvia Aumüller. © Hermann

Ein Lebkuchenherz für die „Seele des Mooshäusls“

Dass das Mooshäusl auch nach 30 Jahren noch durch „das Wohlfühlklima, das gute Team und das schöne Haus besticht“, sei vor allem Kindergartenleiterin Silvia Aumüller zu verdanken. „Mit ihrer unvergleichlichen Energie, Herzblut, unendlicher Empathie und Leidenschaft hat sie Generationen von Kindern auf ihrem Lebensweg begleitet“, sagte die Bürgermeisterin. Und weiter: „Von ganzem Herzen danke ich Ihnen für Ihr unermüdliches Engagement, Ihre unermüdliche Arbeit und und Hingabe. Ich bin glücklich, dass Sie da sind.“ Für die „Seele des Mooshäusls“ hatte Hoyer ein großes Lebkuchenherz mitgebracht, wenngleich es „kein so großes Lebkuchenherz wie das Herz von Frau Aumüller gibt“.

Spielsachen, Bücher und Geld für die Kita-Gruppen

Auch die Mooshäusl-Kinder wurden am Geburtstag reichlich beschenkt: Spielsachen, Bücher und Gutscheine gab’s nicht nur von der Rathauschefin, sondern auch vom Elternbeirat um Barbara Werkmeister. Und mit dem umgeschriebenen Lied „Wer will fleißige Handwerker sehen“ schickte der Elternbeirat mit Unterstützung der Eltern einen musikalischen Gruß hinterher. Zudem überreichte Ingrid Würfl im Namen des Langenbacher Kinderfasching-Teams „ein kleines bisschen Geld“, wie sie sagte – „für jedes Jahr zehn Euro“.

In einem persönlichen Gedicht ließ Silvia Aumüller die 30 Jahre Revue passieren – mit vielen tollen Geschichten aus dem Leben der Einrichtung. Und natürlich ließen es sich auch die Kinder mit ihren Erzieherinnen nicht nehmen, das Fest mitzugestalten. Zu Hits aus den vergangenen 30 Jahren tanzten die fünf Gruppen im Garten, ehe man gemeinsam und bestes gelaunt das Lied „Anne Kaffeekanne“ sang – zur Freude der vielen stolzen Eltern.

Erinnerungen ans Dschungelbuch weckten einige Kinder mit ihrer Einlage zum Lied „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“. © Hermann

Unter dem Motto „Zurück in die Vergangenheit“ wurde gefeiert

Beim Fest unter dem Motto „Zeitreise“ hatten alle Gäste die Gelegenheit, in Erinnerungen zu schwelgen, das Haus zu inspizieren und sich auszutauschen. Denn auch viele ehemalige Kinder waren zum Geburtstag gekommen, um „ihre“ Einrichtung einmal wieder zu sehen. „Das zeigt, dass die Bindung, die im Kindergarten geknüpft wird, über die Jahre hinweg bestehen bleibt“, so Hoyer. „Sie alle sind ein Teil unserer wundervollen Geschichte des Mooshäusls.“

Nach dem offiziellen Teil ging die Party im Garten dann richtig los. So durften die Kleinen mit Werkzeug und unterschiedlichen Materialien eine Zeitmaschine basteln, an der Hochwasserstation allerlei Dinge, die beim Hochwasser 1993 weggeschwemmt worden waren, angeln, oder einfach im großen Sandkasten buddeln. Das Fest war ein weiterer Meilenstein in der Mooshäusl-Geschichte, der, wie Susanne Hoyer sagte, „Kinderaugen zum Strahlen“ brachte und „wertvolle Erinnerungen“ schuf.

